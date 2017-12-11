Меньшов рассказал, почему отказался выдвигать фильм Михалкова на «Оскар»

Москва, 11 декабря. Актер и режиссер Владимир Меньшов объяснил, почему отказался выдвигать фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Цитадель» на «Оскар» в 2011 году.

В 2011 году Меньшов был председателем Российского оскаровского комитета, которому предстояло выбрать фильм, который представит страну на кинопремии «Оскар». Среди картин-кандидатов был и «Утомленные солнцем-2: Цитадель». Однако Меньшов не поддержал предложение выбрать эту киноленту.

«Я к членам комитета по «Оскару» обратился с небольшим спичем: ребята, вы сейчас уйдете, а мне журналистам объяснять, почему мы выдвинули картину, не имевшую в прокате успеха, не собравшую и десятой доли от потраченных на нее денег, заграничного проката у нее нет, премий не имеет», — вспоминал Меньшов, передает «Ридус».

Режиссер отметил, что в этот же год за «Оскар» могли бороться фильмы «Елена» и «Фауст». На его вопрос, почему комитет должен выбрать именно фильм Михалкова, присутствующие промолчали и «опустили глаза».