Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: Путин заявил о необходимости привлечения к переговорам разных групп оппозиции
Весь мир
Меньшов рассказал, почему отказался выдвигать фильм Михалкова на «Оскар»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Меньшов рассказал, почему отказался выдвигать фильм Михалкова на «Оскар»

    16:24  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:25  11 Декабря 2017
    57

    Меньшов рассказал, почему отказался выдвигать фильм Михалкова на «Оскар»

    Москва, 11 декабря. Актер и режиссер Владимир Меньшов объяснил, почему отказался выдвигать фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем-2: Цитадель» на «Оскар» в 2011 году.

    В 2011 году Меньшов был председателем Российского оскаровского комитета, которому предстояло выбрать фильм, который представит страну на кинопремии «Оскар». Среди картин-кандидатов был и «Утомленные солнцем-2: Цитадель». Однако Меньшов не поддержал предложение выбрать эту киноленту.

    «Я к членам комитета по «Оскару» обратился с небольшим спичем: ребята, вы сейчас уйдете, а мне журналистам объяснять, почему мы выдвинули картину, не имевшую в прокате успеха, не собравшую и десятой доли от потраченных на нее денег, заграничного проката у нее нет, премий не имеет», — вспоминал Меньшов, передает «Ридус».

    Меньшов рассказал, почему отказался выдвигать фильм Михалкова на «Оскар»

    Режиссер отметил, что в этот же год за «Оскар» могли бороться фильмы «Елена» и «Фауст». На его вопрос, почему комитет должен выбрать именно фильм Михалкова, присутствующие промолчали и «опустили глаза».

    «Я тогда был вынужден сказать, что такой документ подписать не могу»,  — цитирует Меньшова «Комсомольская правда».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #михалков #оскар #меньшов #утомленные солнцем
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть