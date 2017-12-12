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Сирия: волонтеры провели праздник для больных раком детей в Алеппо
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    Сирия: волонтеры провели праздник для больных раком детей в Алеппо

    8:00  12 Декабря 2017
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    Сирия: волонтеры провели праздник для больных раком детей в Алеппо

    Алеппо, 11 декабря. Сирийское общество по лечению и уходу за онкобольными детьми BASMA провело для своих подопечных праздник, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии. Мероприятие для 75 детей прошло в рамках развернутой в Алеппо кампании «Позвольте нам помочь», направленной на поддержку онкобольных детей.

    Как можно увидеть на эксклюзивных кадрах ФАН, волонтеры организации подготовили для деток самые различные конкурсы. Сначала малышей перевоплотили в различных животных при помощи грима, а потом волонтер в костюме волшебника рассказал им интерактивную сказку, в которой принимали участие все желающие.

    Праздник продолжился веселыми играми, похожими на прятки, с кричалками и песнями. В завершении всех деток ждали сладкие подарки от организации.

    Сирийское общество по лечению и уходу за онкобольными детьми BASMA — это общенациональная неправительственная организация, которая поддерживает детей с раком и их семьи во время лечения в Сирии. В 2006 году организация официально стала членом Childhood Cancer Internationational (CCI). Первоначально организация состояла из 12 волонтеров, однако сегодня общество насчитывает 45 человек, пятеро из которых являются руководством BASMA.

    Все члены организации стремятся улучшить здоровье и социальные условия детей, больных раком, за счет финансовой поддержки и расходов на лечение, а также оказания психологической и моральной поддержки детям и родителям в течение всего периода лечения.

     

    Автор: Мохамад Жарбуа
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