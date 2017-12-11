Белоруссия не планирует становиться членом ЕС

Минск, 11 декабря. Белоруссия не планирует становиться членом Европейского союза, но заинтересована в участии в «Восточном партнерстве». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко, выступая на форуме «Европейский союз и «Восточное партнерство»: подходы к региональному сотрудничеству».

«Мы не планируем заключать договор об ассоциации. У нас должен быть такой документ, как между Евросоюзом и Россией. Нам нужно его заключить и подписать как можно быстрее», — цитирует Кравченко белорусское агентство БЕЛТА.

Дипломат отметил, что Белоруссия и ЕС являются торговыми партнерами. Кроме того, у Минска и Европейского союза есть много туристических, образовательных и персональных связей.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства Белоруссии подчеркнул, что формат «Восточного партнерства» открывает дополнительные возможности для взаимодействия европейских стран и Минска.

Напомним, «Восточное партнерство» — это программа ЕС, которая предполагает наращивание интеграционных связей Европейского союза со странами бывшего СССР: Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.

Москва неоднократно указывала, что проведение политики «Восточного партнерства» идет вразрез с интересами России, а саму риторику проекта называла «антироссийской».

Недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что членам «Восточного партнерства» следует опасаться «враждебных действий таких государств, как Россия», которая якобы нацелена на подрыв коллективной силы ЕС и участников программы.