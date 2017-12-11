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Сирия: САА начала штурм города Бейт-Джинн в районе Голанских высот
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    Сирия: САА начала штурм города Бейт-Джинн в районе Голанских высот

    16:03  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:03  11 Декабря 2017
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    Сирия: САА начала штурм города Бейт-Джинн в районе Голанских высот

    Дамаск, 11 декабря. Правительственные войска Сирии штурмуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в районе Голан.

    Ливанское издание «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на военные источники, что сирийская армия начала штурм населенного пункта Бейт-Джинн около спорных Голанских высот. Город захвачен боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

    Источник подчеркивает, что поддержку боевикам оказывает Израиль, оккупировавший Голаны. Официально Тель-Авив заявил о своем нейтралитете, однако Дамаск неоднократно сообщал об огневой и воздушной поддержке исламистам со стороны Израиля и о поставках медикаментов и боеприпасов террористам.

    Боевики «Ан-Нусры», получившие ранения в перестрелках с САА, пользуются медицинской помощью военных врачей Израиля.

    Сирия: САА начала штурм города Бейт-Джинн в районе Голанских высот

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #израиль #саа #джебхат ан-нусра #голанские высоты
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