Дамаск, 11 декабря. Правительственные войска Сирии штурмуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в районе Голан.

Ливанское издание «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на военные источники, что сирийская армия начала штурм населенного пункта Бейт-Джинн около спорных Голанских высот. Город захвачен боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Источник подчеркивает, что поддержку боевикам оказывает Израиль, оккупировавший Голаны. Официально Тель-Авив заявил о своем нейтралитете, однако Дамаск неоднократно сообщал об огневой и воздушной поддержке исламистам со стороны Израиля и о поставках медикаментов и боеприпасов террористам.

Боевики «Ан-Нусры», получившие ранения в перестрелках с САА, пользуются медицинской помощью военных врачей Израиля.

1 Организация запрещена на территории РФ.