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После разгрома ИГ необходимо решить вопрос с «Джебхат ан-Нусрой» — сирийский советник
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    После разгрома ИГ необходимо решить вопрос с «Джебхат ан-Нусрой» — сирийский советник

    17:31  11 Декабря 2017  /обновлено: 17:31  11 Декабря 2017
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    После разгрома ИГ необходимо решить вопрос с «Джебхат ан-Нусрой» — сирийский советник

    Москва, 11 декабря. Вывод основной части контингента ВС РФ из Сирии не означает, что борьба с террористами будет полностью прекращена. Об этом заявил советник министра информации Сирии, политолог Али Ахмад.

    По его словам, после ликвидации «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ;1 запрещено в РФ) продолжается борьба с террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (организация также запрещена в РФ).

    «По отношению к «Джебхат ан-Нусре» будут продолжаться переговоры между российской стороной и Сирией, чтобы так же ударить по всему этому террору. Мы сотрудничали до начала совместной операции и будем продолжать сотрудничать после», — заявил Ахмад РИА Новости.

    По его словам, тема окончательной победы над терроризмом в Сирии будет обсуждаться лидерами России, Турции и Египта.

    Как сообщает «Свободная пресса», президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на авиабазу «Хмеймим» в Сирии и отдал приказ о выводе основной части российского контингента из Сирии. При этом российские военные останутся на базах в Тартусе и Хмеймиме.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #россия #сирия #иг #игил #джебхат ан-нусра
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