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Офицер США назвал главного врага Украины
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    Офицер США назвал главного врага Украины

    16:00  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:02  11 Декабря 2017
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    Офицер США назвал главного врага Украины

    Киев, 11 декабря. Украине для своей безопасности необходимо восстановить экономику, а также избавиться от коррупции, а не говорить «о возобновлении ядерного вооружения». Таким мнением поделился капитан первого ранга Военно-морских сил США Гарри Табах. 

    Он подчеркнул, что киевские власти должны бороться с внутренними проблемами, в числе которых коррупция и бедность.

    «Вы должны бороться и становиться страной, у которой растет уровень жизни, а не падает, в которой коррупция не растет, а падает, чтобы выйти из этого заколдованного круга», — передает слова военного украинский канал Oboz TV.

    Офицер США назвал главного врага Украины

    Он подчеркнул, что экономически стабильная и сильная Украина станет привлекательной для союзников. Кроме того, Табах отметил, что проблемы Украины не в России, а исключительно в коррупции.

    «Не Украина будет искать союзников, а союзники будут искать Украину. Сегодня враг Украины — не Россия, а главный враг страны — коррупция, с которой надо бороться, нужно укреплять экономику», — считает офицер. 

    Офицер США назвал главного врага Украины

    Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о том, что «украинский режим без коррупции не сможет существовать». 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #коррупция #азаров #экономика
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