Киев, 11 декабря. Украине для своей безопасности необходимо восстановить экономику, а также избавиться от коррупции, а не говорить «о возобновлении ядерного вооружения». Таким мнением поделился капитан первого ранга Военно-морских сил США Гарри Табах.

Он подчеркнул, что киевские власти должны бороться с внутренними проблемами, в числе которых коррупция и бедность.

«Вы должны бороться и становиться страной, у которой растет уровень жизни, а не падает, в которой коррупция не растет, а падает, чтобы выйти из этого заколдованного круга», — передает слова военного украинский канал Oboz TV.

Он подчеркнул, что экономически стабильная и сильная Украина станет привлекательной для союзников. Кроме того, Табах отметил, что проблемы Украины не в России, а исключительно в коррупции.

«Не Украина будет искать союзников, а союзники будут искать Украину. Сегодня враг Украины — не Россия, а главный враг страны — коррупция, с которой надо бороться, нужно укреплять экономику», — считает офицер.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о том, что «украинский режим без коррупции не сможет существовать».