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Украина
Мосийчук назвал главное условие победы Киева в Донбассе
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    Мосийчук назвал главное условие победы Киева в Донбассе

    16:32  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:33  11 Декабря 2017
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    Мосийчук назвал главное условие победы Киева в Донбассе

    Киев, 11 декабря. Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук назвал условие победы Киева в конфликте в Донбассе. По его мнению, чтобы одержать победу, Украине необходимо избавиться от олигархов, которые обогащаются на войне и тем самым «истощают тело украинской экономики».

    «Их главная и единственная цель — это личное обогащение! Олигархи представляют для страны не меньшую угрозу, чем войска агрессора», — написал депутат на своей странице в Facebook. 

    Именно олигархи обогащаются на войне, «по сути мародерят», подчеркнул Мосийчук, призвав уничтожить олигархат ради безопасности и обороны Украины. Искоренение олигархов, по мнению депутата, является обязательной предпосылкой для победы Киева в Донбассе. 

    «Это обязательная предпосылка нашей победы в войне!» — заключил он.

    Напомним, ранее к свержению олигархата призвал и лидер движения «Рух новых сил», опальный экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

    С таким призывом он выступил на Марше за импичмент 3 декабря. Сегодня на заседании суда в Киеве Саакашвили назвал себя «пленником олигархата». На Украине его обвиняют в «покушении на преступление», «совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией» и «содействиие участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

    По данным Генпрокуратуры Украины, протестные акции «Рух новых сил» устраивал на деньги окружения бывшего президента страны Виктора Януковича.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #мосийчук #война #олигархи
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