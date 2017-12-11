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ВКС РФ поддерживают наступление САА на авиабазу Абу ад-Духур
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    ВКС РФ поддерживают наступление САА на авиабазу Абу ад-Духур

    15:39  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:39  11 Декабря 2017
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    ВКС РФ поддерживают наступление САА на авиабазу Абу ад-Духур

    Хама, 11 декабря. Правительственные войска Сирии начали штурм стратегически важного объекта на северо-востоке провинции Хама.

    Военные источники в провинции Хама сообщили, что подразделения Сирийской арабской армии начали штурм бывшей военной авиабазы Абу ад-Духур, которая уже несколько лет находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Источник подчеркивает, что воздушную поддержку армейцам оказывают российские военные летчики. Наступление ведется по двум флангам. В командовании САА считают, что поддержка ВКС РФ обеспечит освобождение базы в ближайшие дни.

    ВКС РФ поддерживают наступление САА на авиабазу Абу ад-Духур

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #хама #вкс рф #саа #джебхат ан-нусра
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