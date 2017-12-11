ВКС РФ поддерживают наступление САА на авиабазу Абу ад-Духур

Хама, 11 декабря. Правительственные войска Сирии начали штурм стратегически важного объекта на северо-востоке провинции Хама.

Военные источники в провинции Хама сообщили, что подразделения Сирийской арабской армии начали штурм бывшей военной авиабазы Абу ад-Духур, которая уже несколько лет находится под контролем террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Источник подчеркивает, что воздушную поддержку армейцам оказывают российские военные летчики. Наступление ведется по двум флангам. В командовании САА считают, что поддержка ВКС РФ обеспечит освобождение базы в ближайшие дни.

1 Организация запрещена на территории РФ.