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Общество
Выборы-2018: в ЦИК сообщили, сколько дней отведут для подачи документов на выдвижение
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    Выборы-2018: в ЦИК сообщили, сколько дней отведут для подачи документов на выдвижение

    16:26  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:26  11 Декабря 2017
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    Выборы-2018: в ЦИК сообщили, сколько дней отведут для подачи документов на выдвижение

    Москва, 11 декабря. Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что кандидаты в президенты РФ смогут подать документы на выдвижение в ЦИК в течение 20-25 дней после официального опубликования решения о назначении выборов.

    Как отметил Шевченко, у партий есть 25 дней на предоставление документов уполномоченных представителей партии, а у кандидатов в порядке самовыдвижения есть 20 дней на предоставление документов о ходатайстве о регистрации инициативной группы в поддержку самовыдвижения кандидата.

    Член ЦИК указал на то, что им еще будет нужно официально выдвинуть свои кандидатуры и провести съезды, передает РИА Новости.

    Напомним, ранее заместитель главы ЦИК Николай Булаев выразил уверенность, что участие главы российского государства Владимира Путина в президентских выборах-2018 значительно повысит явку избирателей.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #выборы-2018
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