Выборы-2018: в ЦИК сообщили, сколько дней отведут для подачи документов на выдвижение

Москва, 11 декабря. Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что кандидаты в президенты РФ смогут подать документы на выдвижение в ЦИК в течение 20-25 дней после официального опубликования решения о назначении выборов.

Как отметил Шевченко, у партий есть 25 дней на предоставление документов уполномоченных представителей партии, а у кандидатов в порядке самовыдвижения есть 20 дней на предоставление документов о ходатайстве о регистрации инициативной группы в поддержку самовыдвижения кандидата.

Член ЦИК указал на то, что им еще будет нужно официально выдвинуть свои кандидатуры и провести съезды, передает РИА Новости.

Напомним, ранее заместитель главы ЦИК Николай Булаев выразил уверенность, что участие главы российского государства Владимира Путина в президентских выборах-2018 значительно повысит явку избирателей.