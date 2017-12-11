Сирия новости 11 декабря 16.30: Путин приказал выводить российских военных из Сирии, SDF потеряли 14 бойцов в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 11 декабря. Владимир Путин приказал выводить российскую группировку войск из Сирии, SDF потеряли 14 бойцов в Дейр-эз-Зоре, «Ахрар аш-Шам» атакует позиции САА в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ан-Нусре» в Дамаске, Идлибе и Хаме, ведут бои с «Ахрар аш-Шам» в Хомсе, ведут обстрел укрепрайонов боевиков в Даръа.

«Исламское государство»1: атаковало SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске, Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: атакует САА на севере Хомса.

Курды: потеряли 14 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Близ города Бейт Джинн продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам», передает информационное агентство Al Araby. По данным военного источника в Twitter (@abo_turke1a), интенсивные перестрелки между противниками отмечаются в районе населенного пункта Мугр аль-Мир. Ранее сообщалось, что правительственные войска заняли ключевые высоты в этой местности, установив тем самым огневой контроль над поселением. Военный Telegram-канал (@SRNN2011) пишет также о стычках между САА и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры» на фронте Аль-Дахр аль-Асвад в Западной Гуте Дамаска.

Провинция Латакия

Российскую авиабазу«Хмеймим» в провинции Латакия посетил президент РФ Владимир Путин, передает информационное агентство «Интерфакс». На аэродроме лидер Российской Федерации провел встречу с президентом САР Башаром Асадом, а также отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе российской группировки войск из Сирии. Путин заявил, что за два с небольшим года ВКС РФ совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов «Исламское государство». Президент РФ подчеркнул, что в САР созданы все условия для процесса политического урегулирования конфликта, отметив также, что российский Центр по примирению враждующих сторон продолжит свою работу. Кроме того, Москва будет и дальше выполнять свои обязательства по поставке вооружения и техники правительству САР и обучению военных.

Провинция Алеппо

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Рамла и Ар-Рашидия, передает военный источник в сети Telegram (@SRNN2011). Ранее сообщалось, что российская авиация атаковала опорные пункты недалеко от поселений Марба Салум, Аль-Мукетаб, Аль-Бурдж Сабаана, а также в районе горы Аль-Хос на юге провинции Алеппо. В результате одного из боевых вылетов ВКС РФ был уничтожен цех по контрабандной переработке нефти, принадлежавший боевикам «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хомс

ВВС Сирии нанесли авиаудары по опорным пунктам боевиков радикальной оппозиции в районе населенных пунктов Тир Мааля в северной части провинции Хомс. Об этом пишет информационное агентство Smart News Agency. Ранее сообщалось, что повстанцы открыли огонь на мирным кварталам Талльбисы, Аль-Мухтарии и Аль-Нажмы, тем самым в очередной раз нарушив перемирие, установленное в регионе.

Столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Ахрар аш-Шам» зафиксированы недалеко от деревни Аль-Махата, передает военный Telegram-канал (@SRNN2011).

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» убили мирного жителя поселения Хаджин провинции Дейр-эз-Зор, передает Al Arabi. По данным информационного агентства, причины казни неизвестны.

Военные источники пишут, что боевики ИГИЛ1 из состава оставшихся на территории региона разрозненных группировок атаковали позиции Демократических сил Сирии (SDF) в деревне Хави Абу Хамам к югу от нефтяных месторождений Аль-Омар. В результате неожиданного нападения исламистов было убито 14 бойцов курдского ополчения.

Провинция Даръа

Расположения Сирийской арабской армии (САА) в районе блокпоста Ад Дахия в провинции Даръа подверглись обстрелу со стороны боевиков радикальных антиправительственных группировок, передает Smart News Agency. По данным информационного агентства, в ответ солдаты армии САР открыли огонь по зонам дислокации повстанцев в деревне Аль-Ядуда.

Агентство новостей Asharq Al-Awsat пишет о столкновениях между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции на пограничных территориях между провинциями Даръа, Эль-Кунейтра и Дамаск.

Провинция Идлиб

ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам «Джебхат ан-Нусры» в районе Аль-Тамана на юге провинции Идлиб. Об этом пишет информационное агентство Al Arabi. Ранее сообщалось, что российская авиация атакует позиции террористов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Абу Дали, обеспечивая тем самым продвижение Сирийской арабской армии (САА) к стратегическому населенному пункту. Напомним, правительственные войска САР вошли на территорию Идлиба после освобождения нескольких ключевых поселений на северо-востоке Хамы. В частности, под контроль армии Башара Асада перешел населенный пункт Мушейрифа.

Провинция Хама

Боестолкновения между правительственными войсками и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам» отмечаются в районе холма Аль-Сирьятель в северной части провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al Arabi. Напомним, ранее Сирийская арабская армия (САА) освободила от боевиков «Джебхат ан-Нусры» населенные пункты Балил, Умм Хазим и Тель Хазим.

Информагентство Al Arabi пишет, что расположения сирийской армии в районе Аль-Зара на юге региона подверглись снайперскому обстрелу со стороны террористов «Тахрир аш-Шам». Радикалы заявляют, что в результате нападения ими было убито пять солдат САА. Официального подтверждения данной информации не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)