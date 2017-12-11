Москва, 11 декабря. ПВО в Сирии будет предотвращать обстрелы «по мнимым поводам», заявил глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Бондарев констатировал, что после вывода российской группировки войск из Сирии особая ответственность ляжет на пограничников САР. По его словам, они должны будут предотвращать возможные перемещения террористов с территорий других государств. Также он отметил необходимость блокировки обстрелов «по мнимым поводам».

«А также на систему ПВО: обстрелы по мнимым поводам, подобные недавним, исключать нельзя», — констатировал глава комитета по обороне и безопасности.

В понедельник, 11 декабря, президент России Владимир Путин посетил авиабазу «Хмеймим» и объявил о выводе значительной части российской группировки войск с территории САР.

Напомним, Россия стала единственной страна, которая откликнулась на просьбу легитимно избранного президента Сирии Башара Асада помочь в борьбе с террористами и остановить распад государства.