Российские клубы узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Ньон, 11 декабря. Российские футбольные клубы узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы, жеребьевка которой прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

The official result of the Round of 32 #UELdraw!



Most exciting tie? ???? pic.twitter.com/166NCzW7wq — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2017

Так, соперником столичного «Локомотива» стала французская «Ницца», столичному «Спартаку» достался испанский «Атлетик Бильбао», московский ЦСКА сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Соперником #ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы стала Црвена Звезда ???????????? pic.twitter.com/YRHXNXh8K3 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 11, 2017

Петербургскому «Зениту» достался шотландский «Селтик».

Как ранее сообщал Infox.ru, испанская «Барселона» сыграет с лондонским «Челси» в 1/8 финала престижнейшего турнира — Лиги чемпионов. ПСЖ в первой стадии плей-офф предстоит встретиться с мадридским «Реалом». Первые матчи ЛЧ состоятся 13 и 14 февраля, ответные встречи пройдут 6-7 и 13-14 марта.

Финал турнира состоится 26 мая в Киеве.