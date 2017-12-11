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Российские клубы узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы
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    Российские клубы узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы

    15:32  11 Декабря 2017  /обновлено: 16:01  11 Декабря 2017
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    Российские клубы узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы

    Ньон, 11 декабря. Российские футбольные клубы узнали своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы, жеребьевка которой прошла в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. 

    Так, соперником столичного «Локомотива» стала французская «Ницца», столичному «Спартаку» достался испанский «Атлетик Бильбао», московский ЦСКА сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

    Петербургскому «Зениту» достался шотландский «Селтик». 

    Как ранее сообщал Infox.ru, испанская «Барселона» сыграет с лондонским «Челси» в 1/8 финала престижнейшего турнира — Лиги чемпионов. ПСЖ в первой стадии плей-офф предстоит встретиться с мадридским «Реалом». Первые матчи ЛЧ состоятся 13 и 14 февраля, ответные встречи пройдут 6-7 и 13-14 марта.

    Финал турнира состоится 26 мая в Киеве.

    Автор: Дана Балан
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    #локомотив #зенит #цска #лига европы #спартак
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