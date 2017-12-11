Бондарев: К разминированию Сирии могут присоединиться и другие страны

Москва, 11 декабря. После вывода ВКС РФ из Сирии на первый план выходит процесс разминирования, в котором помимо российских инженерных войск, могут принять участие и другие страны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина приступить к выводу российских войск из Сирии.

«Теперь на первый план выходят инженерные войска. Россияне принимают участие в разминировании территории страны. Думаю, к этой работе подключатся и другие страны ООН», — сказал Бондарев.

Он также добавил, что теперь сирийским пограничникам необходимо предотвратить «возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств». Кроме того, особая ответственность ложиться на сирийскую полицию и войска ПВО.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин. В ходе своего визита, Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу группировки российских войск из Сирии.