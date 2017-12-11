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Бондарев: К разминированию Сирии могут присоединиться и другие страны
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    Бондарев: К разминированию Сирии могут присоединиться и другие страны

    15:28  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:28  11 Декабря 2017
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    Бондарев: К разминированию Сирии могут присоединиться и другие страны

    Москва, 11 декабря. После вывода ВКС РФ из Сирии на первый план выходит процесс разминирования, в котором помимо российских инженерных войск, могут принять участие и другие страны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя приказ президента РФ Владимира Путина приступить к выводу российских войск из Сирии.

    «Теперь на первый план выходят инженерные войска. Россияне принимают участие в разминировании территории страны. Думаю, к этой работе подключатся и другие страны ООН», — сказал Бондарев.

    Он также добавил, что теперь сирийским пограничникам необходимо предотвратить «возможные миграции боевиков с территорий сопредельных государств». Кроме того, особая ответственность ложиться на сирийскую полицию и войска ПВО.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин. В ходе своего визита, Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу группировки российских войск из Сирии.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #вкс рф #бондарев
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