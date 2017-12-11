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Ирак переводит освободившиеся силы на юго-запад сирийской провинции Дейр-эз-Зор
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    Ирак переводит освободившиеся силы на юго-запад сирийской провинции Дейр-эз-Зор

    15:29  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:29  11 Декабря 2017
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    Ирак переводит освободившиеся силы на юго-запад сирийской провинции Дейр-эз-Зор

    Багдад, 11 декабря. Ирак намерен оказать Сирии помощь в окончательной зачистке Дейр-эз-Зора от боевиков «Исламского государства»1.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что после заявления о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке Багдад перебрасывает значительные силы в пустынную часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), которое с 2016 года входит в состав армии Ирака, присоединится к правительственным войскам Сирии, «Хезболле» и «Корпусу стражей Исламской революции» для участи в военной операции по уничтожению боевиков «Халифата». Отмечается, что остатки формирования сейчас скрываются в пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор.

    Ирак переводит освободившиеся силы на юго-запад сирийской провинции Дейр-эз-Зор

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #ирак #саа #дейр-эз-зор #хезболла #хашд аш-шааби #ксир
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