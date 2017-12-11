Ирак переводит освободившиеся силы на юго-запад сирийской провинции Дейр-эз-Зор

Багдад, 11 декабря. Ирак намерен оказать Сирии помощь в окончательной зачистке Дейр-эз-Зора от боевиков «Исламского государства»1.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, что после заявления о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке Багдад перебрасывает значительные силы в пустынную часть сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), которое с 2016 года входит в состав армии Ирака, присоединится к правительственным войскам Сирии, «Хезболле» и «Корпусу стражей Исламской революции» для участи в военной операции по уничтожению боевиков «Халифата». Отмечается, что остатки формирования сейчас скрываются в пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.