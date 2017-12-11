Появилось видео выступления Путина на авиабазе «Хмеймим» в Сирии

Москва, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу «Хмеймим» ВКС РФ в Сирии. Видеозапись обращения российского лидера к военным РФ была опубликована в Интернете.

Путин отдал приказ о выводе группировки российских войск из Сирии.

«Угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задача, которую было необходимо решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена», — заявил глава государства.

Он отметил, что задача борьбы с терроризмом была решена блестяще. Он поздравил военных РФ и заявил, что Родина гордится ими. Российские военные и предприятия ОПК показали растущую мощь РФ, подчеркнул президент.

По словам Путина, в Сирии будут действовать два постоянных пункта базирования ВС РФ — в Хмеймиме и Тартусе. Также продолжит свою работу Центр по примирению враждующих сторон в САР. В Сирии созданы условия для политического урегулирования, заявил российский лидер.