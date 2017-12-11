Каир, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Каире обсудят возобновление прямого авиасообщения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что стороны настроены найти решение по авиасообщению.

К переговорам Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси приковано повышенное внимание египетских СМИ.

Одно из авторитетных изданий «Аль-Йоум ас-Сабиа» в честь визита Путина сегодня вышла с заголовками на русском языке, обратившись к российскому лидеру с вопросом «Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?».

По данным «Аль-Йоум ас-Сабиа», Египет «повысил стандарты безопасности в аэропортах и сделал курорты безопасными для туристов. Авторы издания уверены, что «причин решения о приостановке авиасообщения больше не существует».

Ранее посол Египта в Москве Ихаб Наср назвал возобновление авиасообщения между Россией и Египтом наиболее актуальным вопросом в двусторонних отношениях.

