Путин и ас-Сиси настроены найти решение по авиасообщению — Песков
Каир, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Каире обсудят возобновление прямого авиасообщения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что стороны настроены найти решение по авиасообщению.
К переговорам Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси приковано повышенное внимание египетских СМИ.
Одно из авторитетных изданий «Аль-Йоум ас-Сабиа» в честь визита Путина сегодня вышла с заголовками на русском языке, обратившись к российскому лидеру с вопросом «Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?».
#7 # : # # pic.twitter.com/SFn2y7z8AA— RT Ahmed Alashkar (@ALASHKAR_RT) December 11, 2017
По данным «Аль-Йоум ас-Сабиа», Египет «повысил стандарты безопасности в аэропортах и сделал курорты безопасными для туристов. Авторы издания уверены, что «причин решения о приостановке авиасообщения больше не существует».
Ранее посол Египта в Москве Ихаб Наср назвал возобновление авиасообщения между Россией и Египтом наиболее актуальным вопросом в двусторонних отношениях.