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Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Политика
Путин и ас-Сиси настроены найти решение по авиасообщению — Песков
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    Путин и ас-Сиси настроены найти решение по авиасообщению — Песков

    15:13  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:14  11 Декабря 2017
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    Путин и ас-Сиси настроены найти решение по авиасообщению — Песков

    Каир, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин и лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на переговорах в Каире обсудят возобновление прямого авиасообщения, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что стороны настроены найти решение по авиасообщению.

    К переговорам Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси приковано повышенное внимание египетских СМИ.

    Одно из авторитетных изданий «Аль-Йоум ас-Сабиа» в честь визита Путина сегодня вышла с заголовками на русском языке, обратившись к российскому лидеру с вопросом «Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?».

    По данным «Аль-Йоум ас-Сабиа», Египет «повысил стандарты безопасности в аэропортах и сделал курорты безопасными для туристов. Авторы издания уверены, что «причин решения о приостановке авиасообщения больше не существует».

    Ранее посол Египта в Москве Ихаб Наср назвал возобновление авиасообщения между Россией и Египтом наиболее актуальным вопросом в двусторонних отношениях.
     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #песков #египет #авиасообщение #ас-сиси
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