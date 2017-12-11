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Сирия: САА перебрасывает силы в «Треугольник смерти»
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    Сирия: САА перебрасывает силы в «Треугольник смерти»

    15:16  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:16  11 Декабря 2017
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    Сирия: САА перебрасывает силы в «Треугольник смерти»

    Дамаск, 11 декабря. Сирийская армия перебросила дополнительные силы на стык провинций Эль-Кунейтра, Даръа и Дамаск.

    Военные источники в Сирии сообщили, что географический район на стыке трех провинций получил неофициальное название «Треугольник смерти» из-за напряженных столкновений сирийской армии в боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    В данный момент командование САА планирует начать массированное наступление в районе стратегически важной высоты Таль Аль-Хара. Освобождение данной возвышенности позволит армейцам установить огневой контроль над окрестными населенными пунктами и впоследствии полностью зачистить район от боевиков.

    Сирия: САА перебрасывает силы в «Треугольник смерти»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #саа #даръа #джебхат ан-нусра
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