Сирия: САА перебрасывает силы в «Треугольник смерти»

Дамаск, 11 декабря. Сирийская армия перебросила дополнительные силы на стык провинций Эль-Кунейтра, Даръа и Дамаск.

Военные источники в Сирии сообщили, что географический район на стыке трех провинций получил неофициальное название «Треугольник смерти» из-за напряженных столкновений сирийской армии в боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

В данный момент командование САА планирует начать массированное наступление в районе стратегически важной высоты Таль Аль-Хара. Освобождение данной возвышенности позволит армейцам установить огневой контроль над окрестными населенными пунктами и впоследствии полностью зачистить район от боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.