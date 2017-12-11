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Политика
Собчак оправдалась перед Севастополем за слова о «возвращении» Крыма Украине
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    Собчак оправдалась перед Севастополем за слова о «возвращении» Крыма Украине

    15:48  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:48  11 Декабря 2017
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    Собчак оправдалась перед жительницей Севастополя за свои слова о возвращении Крыма Украине

    В понедельник Ксения Собчак, заявившая о своем намерении баллотироваться на выборах президента в 2018 году, стала специальным гостем программы «Время покажет» на Первом канале. Отдельной темой разговора было отношение предполагаемой кандидатки на пост главы государства к воссоединению Крыма с Россией.

    В студию программы позвонила жительница Севастополя Валерия Валерьевна, по мнению которой, ни один крымчанин не будет голосовать за Ксению Собчак после ее заявления о том, что она вернет Крым Украине, если придет к власти.

    «Я не говорю о том, что верну Крым Украине, — попыталась реабилитироваться Ксения Собчак. — Я говорю, что надо провести международный референдум по этому вопросу. Я считаю несправедливым, что не вся Украина принимала участие в самоопределении, а только Крым».

    Напомним, в конце октября, после объявления о намерении участвовать в президентских выборах, Ксения Собчак провела пресс-конференцию, на которой заявила, что «с точки зрения международного права Крым — украинский». Эти слова возмутили не только жителей черноморского полуострова, в 2014 году изъявивших на референдуме свое желание вернуться в состав России, но и видных политиков. 

    Так, вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский усомнился в профессиональной компетенции возможной кандидатки на пост президента России, поскольку референдум, на котором крымчане проголосовали за воссоединение с Россией, прошел в строгом соответствии с нормами международного права. А депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила, что «так может сказать только тот человек, который ничего дальше своего тусовочного мира и креативного меньшинства не видит», писала «Газета.ru».

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #крым #ксения собчак #выборы-2018
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