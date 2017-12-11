Сенсационное голосование у Анны Герман: украинский «фарш» не провернуть назад

Вечером 9 декабря в прямом эфире телепередачи «Субъективные итоги с Анной Герман» на украинском телеканале NewsOne состоялось голосование по вопросу «Если бы перед вами сейчас стоял выбор: выбрать прошлую преступную власть или нынешнюю, — за кого бы вы проголосовали?» Указывается, что из 47.181 человека, приславшего свой ответ, 92% отдали предпочтение «команде Януковича» перед «командой Порошенко».

Из этого факта многие комментаторы поспешили сделать вывод о том, что простые украинцы массово прозревают относительно того, что на «Евромайдане» не за то скакали, и чуть ли не все готовы вернуться в осень 2013 года, когда и зарплаты были выше, и преступность меньше, Крым оставался украинским, а на территории Донецкой и Луганской областей не велись военные действия с массовыми жертвами и разрушениями.

Увы-увы, но это — не так!

Прежде всего, потому что «фарш невозможно провернуть назад», а майдан — «отскакать назад». Украина в 2014 году выбрала «путь в Европу», свернуть с которого она теперь может только в могилу. Никто ради гидно свидомых очей уже не будет прекращать строительство «Северного» или «Турецкого» потоков с многомиллиардными инвестициями в них. Никто не станет сдавать народные республики Донбасса или возвращать Крым в состав «незалежной».

Ну, и сотни тысяч «хероив», возросших не только на антирусской пропаганде словами, но и на русской крови, тоже никуда не деть. Что доказывается огромным количеством бандеровских «ветеранов», доживших до наших дней и продолжающих «пышатыся» своими «подвигами» времен Великой Отечественной войны. Это уже не лечится. Однажды отведавший «человечины» на всю жизнь остается людоедом.

Что касается циферок…

В 1991 году на референдуме о сохранении Советского Союза 113.512.812 человек, или 77,85% проголосовавших граждан тогда все еще сверхдержавы, высказались за «сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности». Помогло ли это СССР избежать краха буквально через полгода? Да ни на йоту!

А теперь сопоставьте 40 с небольшим тысяч зрителей далеко не самого популярного украинского телеканала — и 113 миллионов человек, официально голосовавших на всесоюзном референдуме 1991 года (кстати, власти шести союзных республик: Армении, Грузии, Латвии, Литвы, Молдовы и Эстонии проводить этот референдум на «своей» территории тогда запретили). Конечно, при наличии организации и 40 тысяч человек — весомая сила, как это было продемонстрировано на том же «Евромайдане», например. Особенно — при отсутствии столь же организованного и целенаправленного сопротивления с противоположной стороны.

Разве экс-советница Виктора Януковича в бытность его украинским президентом Анна Герман (в девичестве — Галина Стецив), чью собственную недавнюю власть телеканал, где она сейчас ведет передачу, называет «преступной», — представляет какую-либо организованную силу? Да это пшик даже в украинских масштабах, и этот пшик теперь станет стимулом для необандеровских ультранационалистов — еще сильнее «прессовать сепарскую вату» и «давить колорадов», особенно если номера телефонов или электронные адреса участников голосования сканировались и запоминались.

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Роман Шухевич, ныне одна из «икон» украинского «интегрального национализма», писал в 1947 году: «ОУН должна действовать так, чтобы все, кто признал советскую власть, были уничтожены. Не запугивать, а физически уничтожать! Не надо бояться, что люди проклянут нас за жестокость. Пусть из 40 миллионов украинского населения останется половина — ничего страшного в этом нет…» Поменяйте в этом тексте «признавших советскую власть» на «сторонников Русского мира» — и вы поймете, что уж если 20 миллионов укронацисты не считали каким-то препятствием для себя, то 40 тысяч — и подавно.

И то, что в этой ситуации Анна Герман вольно или невольно выступила в хрестоматийной роли «козла-провокатора», тоже особых сомнений не вызывает.

Интересно также время проведения этого опроса. «Совершенно случайно» он совпал с острым кризисом власти в Киеве «имени Михаила Саакашвили», — кризисом, в рамках которого «оппоблок» Анны Герман склонен поддержать действующего «президента» Украины Петра Порошенко, а не экс-президента Грузии — хотя бы в целях собственного выживания. Но, видимо, свою лояльность «здесь и сейчас» хочет продать подороже, с гарантиями и прочими печеньками.

Плюс еще «второе дно» — позиционировать прежнюю «команду Януковича» как вероятную замену нынешней киевской власти. Тем более что сейчас в США президентом работает все-таки республиканец Дональд Трамп, а не демократка Хиллари Клинтон, поэтому поддержка Порошенко из Вашингтона становится все менее сильной.

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Правда, третьего шанса у «проффесора» и «злочынной панды» Януковича стать украинским президентом, скорее всего, не будет. Скорее всего — по причине полного отсутствия каких-либо исторических перспектив у данного несостоявшегося государства. Бог, он, конечно, троицу любит, но шельму — метит.

В общем, налицо типично украинская... ну, скажем так, хитрость — только спроецированная в большую политику. Топорно — как и граффити типа «Витя, вернись!» — сработанная, а потому, в общем, бессмысленная.