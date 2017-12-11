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Политика
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Украина
«Мест в Ростове хватает»: Порошенко на Украине выдали красную карточку
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    «Мест в Ростове хватает»: Порошенко на Украине выдали красную карточку

    15:17  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:18  11 Декабря 2017
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    Мест в Ростове еще хватает: украинский политолог «выдал» красную карточку киевской власти

    Украинский политолог Василь Вакаров «выдал» красную карточку киевской власти, такое заявление прозвучало в программе «60 минут» на телеканале «Россия».

    Присутствующие в студии политики и эксперты обсуждали протестную активность граждан Украины. 10 декабря в Киеве состоялось шествие за импичмент действующего президента Украины Петра Порошенко. По некоторым оценкам, на него вышло до 50 тысяч человек. По мнению Вакарова, подобная активность — тревожный сигнал для действующей власти.

    «Люди начинают сравнивать Порошенко с Януковичем [Виктором, экс-президентом Украины]. И в речевках — «Януковича — геть [долой — прим ФАН]» и «Порошенко — геть», «мест в Ростове еще хватает». И это, мне кажется, для нашей действующей власти уже не просто какой-то призыв, это уже красная карточка для того, чтобы произошли изменения», — заявил Вакаров.

    Политолог напомнил, что напротив здания Верховной рады уже более месяца проходит так называемый «Михомайдан», протестная акция сторонников экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Митингующие требуют избирательных и судебных реформ, а также отмены депутатской неприкосновенности.

    «Протест, который идет в Украине уже не один месяц, а я называю его новым Майданом, носит политический характер. С каждым новым днем эти требования усиливаются», — подытожил Василь Вакаров. 

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #саакашвили
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