Песков объяснил причину внезапного визита Путина на авиабазу «Хмеймим»

Каир, 11 декабря. Президент Путин совершил внезапный визит на сирийскую авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» для того, чтобы объявить о выводе Вооруженных сил РФ из Сирии. Об этом объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова о причинах необъявленного визита президента России в Сирию.

«По случаю объявления о начале вывода контингента», — ответил Песков.

Пресс-секретарь президента не назвал конкретных сроков вывода российских военных, отметив лишь: «Ясно, что это не вопрос одного дня». На данный момент неизвестно, будут ли российские силы выводиться до Нового года или уже в январе.

«Президент, собственно, отметил, что останется «Хмеймим» и в Тартусе останется база», — отметил Песков.

Напомним, сегодня утром Владимир Путин прибыл на авиабазу ВКС РФ в Сирии, где встретился с командованием группировки российских Вооруженных сил, а также с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими военными. В ходе выступления на базе «Хмеймим» Путин объявил об окончательном разгроме террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) и сообщил, что значительная часть российских войск будет возвращена в Россию.

1 Организация запрещена на территории РФ.