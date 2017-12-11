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Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Новости Сирии
Песков объяснил причину внезапного визита Путина на авиабазу «Хмеймим»
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    Песков объяснил причину внезапного визита Путина на авиабазу «Хмеймим»

    14:58  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:06  11 Декабря 2017
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    Песков объяснил причину внезапного визита Путина на авиабазу «Хмеймим»

    Каир, 11 декабря. Президент Путин совершил внезапный визит на сирийскую авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» для того, чтобы объявить о выводе Вооруженных сил РФ из Сирии. Об этом объявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Журналисты спросили у Пескова о причинах необъявленного визита президента России в Сирию.

    «По случаю объявления о начале вывода контингента», — ответил Песков.

    Пресс-секретарь президента не назвал конкретных сроков вывода российских военных, отметив лишь: «Ясно, что это не вопрос одного дня». На данный момент неизвестно, будут ли российские силы выводиться до Нового года или уже в январе.

    «Президент, собственно, отметил, что останется «Хмеймим» и в Тартусе останется база», — отметил Песков.

    Песков объяснил причину внезапного визита Путина на авиабазу «Хмеймим»

    Напомним, сегодня утром Владимир Путин прибыл на авиабазу ВКС РФ в Сирии, где встретился с командованием группировки российских Вооруженных сил, а также с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими военными. В ходе выступления на базе «Хмеймим» Путин объявил об окончательном разгроме террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) и сообщил, что значительная часть российских войск будет возвращена в Россию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин #песков
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