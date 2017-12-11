Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
#Соцсети
Россия спасла Сирию: мир благодарит Путина за победу над ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия спасла Сирию: мир благодарит Путина за победу над ИГ

    15:13  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:13  11 Декабря 2017
    57

    Россия спасла Сирию: мир благодарит Путина за победу над ИГ

    Москва, 11 декабря. Россия выведет свой контингент из Сирии в ближайшее время, соответствующий приказ отдал в понедельник президент РФ Владимир Путин. Новость о победе над «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ;1 запрещено в РФ) была встречена в мире одобрением. Президенту США Дональду Трампу посоветовали вслед за Россией вывести свои войска из Сирии, отметив, что у американцев больше не осталось оправданий, чтобы находиться на территории республики.

    «ИГИЛ ликвидирован: Путин выводит войска из Сирии», — пишут пользователи Twitter.

    «Это хорошие новости», — считает King Power.

    «Россия спасла Сирию от террористов ИГИЛ», — подчеркивает @naeemak17.

    В ответ на замечания, что российские военные останутся на авиабазах в Тартусе и Хмеймиме, пользователи отмечают, что в Сирии продолжают находиться и военные их других стран:

    «Как мы оправдываем другие народы, имеющие там войска, но осуждаем Россию?»

    «Поэтому Америка должна следовать за ним», — заявляет @curiousboi4.

    «Они вошли, сделали работу, они вышли. В отличие от США», — отмечает @ApeTimes.

    «Никаких больше оправданий для США, чтобы оставаться там», — считают пользователи.

    По мнению пользователей соцсетей, если США останутся в Сирии, страна превратится во второй Ирак.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сша #сирия #трамп #ирак
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть