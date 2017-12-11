Россия спасла Сирию: мир благодарит Путина за победу над ИГ
Москва, 11 декабря. Россия выведет свой контингент из Сирии в ближайшее время, соответствующий приказ отдал в понедельник президент РФ Владимир Путин. Новость о победе над «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ;1 запрещено в РФ) была встречена в мире одобрением. Президенту США Дональду Трампу посоветовали вслед за Россией вывести свои войска из Сирии, отметив, что у американцев больше не осталось оправданий, чтобы находиться на территории республики.
«ИГИЛ ликвидирован: Путин выводит войска из Сирии», — пишут пользователи Twitter.
ISIS annihilated: Putin pulls troops out of Syria as Russia says ISIS now DESTROYED | The Locus— The Locus (@thelocuspost) December 11, 2017
... pic.twitter.com/wdlm44Fu3c
«Это хорошие новости», — считает King Power.
That’s good news— King Power???????????? (@Slicko11) December 11, 2017
«Россия спасла Сирию от террористов ИГИЛ», — подчеркивает @naeemak17.
Russia has saved Syria from ISIS/President Obongo's terrorists!— naeemak (@naeemak17) December 11, 2017
В ответ на замечания, что российские военные останутся на авиабазах в Тартусе и Хмеймиме, пользователи отмечают, что в Сирии продолжают находиться и военные их других стран:
«Как мы оправдываем другие народы, имеющие там войска, но осуждаем Россию?»
How do we justify other nations having troops there...but condemn Russia?— brian deloney (@OnlyDeloney) December 11, 2017
«Поэтому Америка должна следовать за ним», — заявляет @curiousboi4.
So should America follow him.— Maaz-_- (@curiousboi4) December 11, 2017
«Они вошли, сделали работу, они вышли. В отличие от США», — отмечает @ApeTimes.
They went in, did the job, they get out. Unlike US.— Ape Times (@ApeTimes) December 11, 2017
«Никаких больше оправданий для США, чтобы оставаться там», — считают пользователи.
#No_Excuse for the #US to reamin there now I ????????????????????????— K.S. Dr. E Hassan A. Kamel (@3eani) December 11, 2017
По мнению пользователей соцсетей, если США останутся в Сирии, страна превратится во второй Ирак.
Obama has taken credit for the economic recovery of America under Trump.— Mervyn Sullivan (@PMS280153) December 11, 2017
Is Obama also going to take credit for the destruction of ISIS?
1 Организация запрещена на территории РФ.