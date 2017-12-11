Россия спасла Сирию: мир благодарит Путина за победу над ИГ

Москва, 11 декабря. Россия выведет свой контингент из Сирии в ближайшее время, соответствующий приказ отдал в понедельник президент РФ Владимир Путин. Новость о победе над «Исламским государством»1 (ИГ1, ИГИЛ;1 запрещено в РФ) была встречена в мире одобрением. Президенту США Дональду Трампу посоветовали вслед за Россией вывести свои войска из Сирии, отметив, что у американцев больше не осталось оправданий, чтобы находиться на территории республики.

«ИГИЛ ликвидирован: Путин выводит войска из Сирии», — пишут пользователи Twitter.

ISIS annihilated: Putin pulls troops out of Syria as Russia says ISIS now DESTROYED | The Locus

... pic.twitter.com/wdlm44Fu3c — The Locus (@thelocuspost) December 11, 2017

«Это хорошие новости», — считает King Power.

That’s good news — King Power???????????? (@Slicko11) December 11, 2017

«Россия спасла Сирию от террористов ИГИЛ», — подчеркивает @naeemak17.

Russia has saved Syria from ISIS/President Obongo's terrorists! — naeemak (@naeemak17) December 11, 2017

В ответ на замечания, что российские военные останутся на авиабазах в Тартусе и Хмеймиме, пользователи отмечают, что в Сирии продолжают находиться и военные их других стран:

«Как мы оправдываем другие народы, имеющие там войска, но осуждаем Россию?»

How do we justify other nations having troops there...but condemn Russia? — brian deloney (@OnlyDeloney) December 11, 2017

«Поэтому Америка должна следовать за ним», — заявляет @curiousboi4.

So should America follow him. — Maaz-_- (@curiousboi4) December 11, 2017

«Они вошли, сделали работу, они вышли. В отличие от США», — отмечает @ApeTimes.

They went in, did the job, they get out. Unlike US. — Ape Times (@ApeTimes) December 11, 2017

«Никаких больше оправданий для США, чтобы оставаться там», — считают пользователи.

#No_Excuse for the #US to reamin there now I ???????????????????????? — K.S. Dr. E Hassan A. Kamel (@3eani) December 11, 2017

По мнению пользователей соцсетей, если США останутся в Сирии, страна превратится во второй Ирак.

Obama has taken credit for the economic recovery of America under Trump.

Is Obama also going to take credit for the destruction of ISIS? — Mervyn Sullivan (@PMS280153) December 11, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.