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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
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Сирия: Суровикин доложил Путину об уничтожении более 32 тысяч боевиков
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    Сирия: Суровикин доложил Путину об уничтожении более 32 тысяч боевиков

    14:57  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:08  11 Декабря 2017
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    Сирия: Суровикин доложил Путину об уничтожении более 23 тысяч боевиков

    Москва, 11 декабря. Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту России Владимиру Путину об итогах спецоперации ВКС РФ в Сирии. Он отметил, что за время проведения операции уничтожено более 32 тысяч боевиков.

    «Выполнено 6 тысяч 956 самолетовылетов и более 7 тысяч вертолетовылетов. Уничтожено было более 23 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники», — цитирует Суровикина «РИА Новости»

    Генерал-полковник также отметил, что усилиями российских военных в кооперации с правительственными войсками Сирии освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории САР. Общая длительность операции, отметил Суровикин, составила 227 суток.

    За это время удалось полностью зачистить от террористов более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии. Кроме того, освобождены более тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых полей и два месторождения фосфатных руд.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил о выводе российской группировки войск из Сирии. 

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #вкс рф #итоги
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