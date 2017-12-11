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Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
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Оставшийся в Сирии контингент ВКС РФ готов работать с прежней эффективностью — Минобороны
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    Оставшийся в Сирии контингент ВКС РФ готов работать с прежней эффективностью — Минобороны

    14:58  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:14  11 Декабря 2017
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    Оставшийся в Сирии контингент ВКС РФ готов работать с прежней эффективностью — Минобороны

    Хмеймим, 11 декабря. Оставшаяся в Сирии группировка ВКС РФ готова выполнять задачи с той же эффективностью, что и раньше, заявил в понедельник главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

    «Оставшийся состав группировки войск и сил способен в дальнейшем выполнять поставленные задачи с той же эффективностью», — подчеркнул он во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Оставшийся в Сирии контингент ВКС РФ готов работать с прежней эффективностью — Минобороны

    Напомним, что в понедельник российский лидер посетил военную базу РФ в сирийском Хмеймиме. Выступая перед военными, президент поблагодарил специалистов Вооруженных сил России за «блестящие результаты» операции по борьбе с боевиками в арабской республике. По словам Путина, российские летчики, моряки, спецназовцы, снабженцы и разведчики продемонстрировали всему миру мужество, слаженность действий и профессионализм.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #вкс рф #суровкин
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