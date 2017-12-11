Оставшийся в Сирии контингент ВКС РФ готов работать с прежней эффективностью — Минобороны

Хмеймим, 11 декабря. Оставшаяся в Сирии группировка ВКС РФ готова выполнять задачи с той же эффективностью, что и раньше, заявил в понедельник главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Сергей Суровикин.

«Оставшийся состав группировки войск и сил способен в дальнейшем выполнять поставленные задачи с той же эффективностью», — подчеркнул он во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что в понедельник российский лидер посетил военную базу РФ в сирийском Хмеймиме. Выступая перед военными, президент поблагодарил специалистов Вооруженных сил России за «блестящие результаты» операции по борьбе с боевиками в арабской республике. По словам Путина, российские летчики, моряки, спецназовцы, снабженцы и разведчики продемонстрировали всему миру мужество, слаженность действий и профессионализм.