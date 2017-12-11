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Российский телеканал представит фильм о подвиге советского разведчика в немецком тылу
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    Российский телеканал представит фильм о подвиге советского разведчика в немецком тылу

    15:26  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  11 Декабря 2017
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    Российский телеканал представит фильм о подвиге советского разведчика в немецком тылу

    Москва, 11 декабря. Сегодня на российском телевидении состоится премьера фильма о подвиге советского разведчика времен Великой Отечественной войны, который осуществлял диверсионные операции в немецком тылы. В рамках документального сериала «Легенды госбезопасности» телеканал «Звезда» представит фильм «Виктор Лягин. Последний бой разведчика».

    В очередной серии рассказывается о подвиге разведчика НКВД Виктора Лягина, который работал в оккупированном немецкой армией Николаеве в 1943 году. Там он под именем Виктора Корнева смог стать правой рукой фашистского адмирала Карла фон Бодекера, выдав себя за советского инженера, добровольно согласившегося помогать оккупационным властям.

    Лягину, назначенному ответственным за ремонт немецких кораблей, что позволило его разведывательно-диверсионной группе НКВД «Маршрутники» проводить диверсии в тылу врага. До тех пор, пока среди тех, кому он доверял, не нашелся предатель. Лягин был схвачен при выполнении задания, не выдал своих под пытками и был расстрелян 17 июля 1943 года.

    Российский телеканал представит фильм о подвиге советского разведчика в немецком тылу

    Автор: Валентин Меликов
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