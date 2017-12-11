Церемония прощания с Броневым прошла в театре «Ленком»

Москва, 11 декабря. Церемония прощания с народным артистом Леонидом Броневым состоялась в театре «Ленком» в российской столице в понедельник, сотни поклонников его творчества пришли отдать дань памяти и уважения актеру.

На сцене столичного театра, где Броневой трудился в течение двадцати лет, поставили открытый гроб, украшенный красными гвоздиками и венками.

По окончании панихиды актера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, передает «РИА Новости».

Проститься с известным артистом пришли руководитель «Ленкома» Марк Варшавер, художественный руководитель учреждения Марк Захаров и многие другие.

Напомним, советский и российский актер театра и кино Леонид Броневой скончался в минувшую субботу, 9 декабря, в возрасте 88 лет.

Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью Броневого.