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Российские военные в Сирии доложили Путину о разминировании колодца в Пальмире
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    Российские военные в Сирии доложили Путину о разминировании колодца в Пальмире

    15:02  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:03  11 Декабря 2017
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    Российские военные в Сирии доложили Путину о разминировании колодца в Пальмире

    Хмеймим, 11 декабря. Российские военнослужащие в Сирии доложили президенту РФ Владимиру Путину о разминировании колодца в исторической части Пальмиры.

    В ходе визита на авиабазу ВКС РФ в Сирии Владимир Путин встретился с военнослужащими российской группировки в САР. Военнослужащий инженерных войск сержант Артем Рубанов доложил президенту о разминировании колодца  в исторической части Пальмиры. Майор Юсуп Маматов доложил Владимиру Путину о прорыве его подразделения из окружения террористов. В конце встречи Путин пожелал военнослужащим успехов и поздравил всех с наступающим Новым годом.

    Стоит отметить, что самолет президента России приземлился на российской авиабазе Хмеймим в Сирии минувшим утром. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.

    Автор: Алексей Громов
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