Российские военные в Сирии доложили Путину о разминировании колодца в Пальмире

Хмеймим, 11 декабря. Российские военнослужащие в Сирии доложили президенту РФ Владимиру Путину о разминировании колодца в исторической части Пальмиры.

В ходе визита на авиабазу ВКС РФ в Сирии Владимир Путин встретился с военнослужащими российской группировки в САР. Военнослужащий инженерных войск сержант Артем Рубанов доложил президенту о разминировании колодца в исторической части Пальмиры. Майор Юсуп Маматов доложил Владимиру Путину о прорыве его подразделения из окружения террористов. В конце встречи Путин пожелал военнослужащим успехов и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Стоит отметить, что самолет президента России приземлился на российской авиабазе Хмеймим в Сирии минувшим утром. На авиабазе главу государства встречали президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировки Сергей Суровикин.