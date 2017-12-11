Ирак намерен открыть международный аэропорт в Киркуке в рамках блокады Курдистана

Багдад, 11 декабря. Багдад планирует открыть аэропорт, который возьмет на себя нагрузку курдских воздушных гаваней в Эрбиле и Сулеймании.

Директор аэропорта в Сулеймании Тахир Абдулла заявил, что курды уже потеряли надежду на урегулирование кризисной ситуации, сложившейся между Багдадом и Эрбилем. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не намерен идти на переговоры с курдами.

Уже два месяца действует запрет на международные полеты в Курдистане, введенный Ираком после референдума о независимости. Воздушное эмбарго в среднем обходится Курдистану в полмиллиона долларов в день, отмечают в Эрбиле. Под запрет попали даже гуманитарные рейсы, кроме того, раненые бойцы пешмерга не могут получать лечение за границей, которое предоставляется западными партнерами Курдистана.