Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Весь мир
Ирак намерен открыть международный аэропорт в Киркуке в рамках блокады Курдистана
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак намерен открыть международный аэропорт в Киркуке в рамках блокады Курдистана

    14:58  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:58  11 Декабря 2017
    55

    Ирак намерен открыть международный аэропорт в Киркуке в рамках блокады Курдистана

    Багдад, 11 декабря. Багдад планирует открыть аэропорт, который возьмет на себя нагрузку курдских воздушных гаваней в Эрбиле и Сулеймании.

    Директор аэропорта в Сулеймании Тахир Абдулла заявил, что курды уже потеряли надежду на урегулирование кризисной ситуации, сложившейся между Багдадом и Эрбилем. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади не намерен идти на переговоры с курдами.

    Уже два месяца действует запрет на международные полеты в Курдистане, введенный Ираком после референдума о независимости. Воздушное эмбарго в среднем обходится Курдистану в полмиллиона долларов в день, отмечают в Эрбиле. Под запрет попали даже гуманитарные рейсы, кроме того, раненые бойцы пешмерга не могут получать лечение за границей, которое предоставляется западными партнерами Курдистана.

    Ирак намерен открыть международный аэропорт в Киркуке в рамках блокады Курдистана

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #курды #ирак #аэропорт #киркук
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть