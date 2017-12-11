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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
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Шойгу доложил Путину об оказании медпомощи 57 тысячам жителей Сирии
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    Шойгу доложил Путину об оказании медпомощи 57 тысячам жителей Сирии

    14:46  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:01  11 Декабря 2017
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    Шойгу доложил Путину об оказании медпомощи 57 тысячам жителей Сирии

    Хмеймим, 11 декабря. Российские военные оказали медицинскую помощь 57 тысячам жителей Сирии, заявил министр обороны России Сергей Шойгу президенту страны Владимиру Путину.

    Шойгу доложил российскому президенту об оказании медицинской помощи жителям Сирии. По данным министра обороны, российские военные за период проведение антитеррористической операции в Сирии оказали медпомошь 57 тысячам граждан САР.

    Напомним, в понедельник, 11 декабря, президент России посетил базу «Хмеймим» в Сирии. Глава государства объявил о выводе российской группировки войск из САР. Во встрече приняли участие Шойгу, президент Сирии Башар Асад, командующий группировкой Сергей Суровикин, а также сирийский генерал Хасан Сухейл.

    Шойгу доложил Путину об оказании медпомощи 57 тысячам жителей Сирии

    В свою очередь генерал-полковник Суровикин доложил Путину об уничтожении в ходе спецоперации в Сирии более 23 тысяч боевиков, 394 танков и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #сирия #шойгу #медпомощь
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