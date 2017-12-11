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Суровикин уточнил, какие российские силы выведут из Сирии
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    Суровикин уточнил, какие российские силы выведут из Сирии

    14:50  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  11 Декабря 2017
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    Суровикин уточнил, какие российские силы выведут из Сирии

    Хмеймим, 11 декабря. Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что какие силы будут выведены из арабской республики после приказа президента РФ Владимира Путина.

    «Из Сирии будут выведены 23 самолета, два вертолета, военная полиция, центр разминирования и госпиталь», — уточнил он.

    Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ Владимир Путин лично прибыл в Сирию, где распорядился начать вывод российской группировки из САР. Он также отметил, что задача борьбы с вооруженными бандами была «решена блестяще»

    Сенатор Константин Косачев позднее заявил, что решение об этом легитимно и было принято совместно с властями арабской страны.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #вкс рф #суровикин
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