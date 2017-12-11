Суровикин уточнил, какие российские силы выведут из Сирии

Хмеймим, 11 декабря. Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин сообщил, что какие силы будут выведены из арабской республики после приказа президента РФ Владимира Путина.

«Из Сирии будут выведены 23 самолета, два вертолета, военная полиция, центр разминирования и госпиталь», — уточнил он.

Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ Владимир Путин лично прибыл в Сирию, где распорядился начать вывод российской группировки из САР. Он также отметил, что задача борьбы с вооруженными бандами была «решена блестяще»

Сенатор Константин Косачев позднее заявил, что решение об этом легитимно и было принято совместно с властями арабской страны.