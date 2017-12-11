Европейские инвесторы вкладывают деньги в экономику Крыма в обход санкций

Симферополь, 11 декабря. Глава корпорации развития Республики Крым Олег Морозов заявил, что компании из стран Евросоюза являются ключевыми инвесторами экономики полуострова.

По его словам, компании из Италии, Турции, Германии и Австрии активно реализуют крупные инвестиционные проекты на территории полуострова. Кроме того, в Крыму достаточно много украинских инвесторов.

«Есть и из Украины. Для них существует режим дружественного государства. В основном это граждане Украины, которые выступают в роли российских инвесторов», — сказал Морозов.

Он также добавил, что в настоящее время европейские бизнесмены не могут действовать в Крыму напрямую из-за антироссийских санкций, поэтому иностранные компании создают в России свои филиалы, которые реализуют инвестиционные проекты в Крыму.