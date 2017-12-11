Путин в беседе с генералом аль-Хасаном отметил решительность сирийских военных

Хмеймим, 11 декабря. Побывавший сегодня в Сирии президент России Владимир Путин побеседовал с сирийским генералом Сухелем аль-Хасаном. В ходе беседы президент отметил «решительность и результативность» сирийских военных.

В ходе внезапного визита на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии президент побеседовал с сирийским генералом, отметив, что его российские коллеги дали высокую оценку успехам сирийских военнослужащих.

«Мы разговаривали с президентом Асадом, да и ваши российские коллеги говорили, что вы и ваши военнослужащие воюете очень решительно и результативно», — отметил президент Путин.

Российский лидер пожелал генералу аль-Хасану поскорее увидеться с семьей, на что тот ответил, что надеется сделать это после полной победы сил Дамаска в войне.

Президент пообщался также с российскими военнослужащими, отметив в своем выступлении, что они «наверняка смогут подтвердить, что участие в боевых действиях резко повышает профессиональный уровень».

Напомним, в ходе визита на авиабазу «Хмеймим» президент Путин объявил об окончательном разгроме сил террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в Сирии и предстоящем выводе значительной части российской группировки войск в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.