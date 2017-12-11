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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
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Путин в беседе с генералом аль-Хасаном отметил решительность сирийских военных
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    Путин в беседе с генералом аль-Хасаном отметил решительность сирийских военных

    14:43  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:50  11 Декабря 2017
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    Путин в беседе с генералом Сухелем отметил решительность сирийских военных

    Хмеймим, 11 декабря. Побывавший сегодня в Сирии президент России Владимир Путин побеседовал с сирийским генералом Сухелем аль-Хасаном. В ходе беседы президент отметил «решительность и результативность» сирийских военных.

    В ходе внезапного визита на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии президент побеседовал с сирийским генералом, отметив, что его российские коллеги дали высокую оценку успехам сирийских военнослужащих.

    «Мы разговаривали с президентом Асадом, да и ваши российские коллеги говорили, что вы и ваши военнослужащие воюете очень решительно и результативно», — отметил президент Путин.

    Российский лидер пожелал генералу аль-Хасану поскорее увидеться с семьей, на что тот ответил, что надеется сделать это после полной победы сил Дамаска в войне.

    Путин в беседе с генералом аль-Хасаном отметил решительность сирийских военных

    Президент пообщался также с российскими военнослужащими, отметив в своем выступлении, что они «наверняка смогут подтвердить, что участие в боевых действиях резко повышает профессиональный уровень».

    Напомним, в ходе визита на авиабазу «Хмеймим» президент Путин объявил об окончательном разгроме сил террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) в Сирии и предстоящем выводе значительной части российской группировки войск в Сирии.

    Путин в беседе с генералом аль-Хасаном отметил решительность сирийских военных

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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    #путин
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