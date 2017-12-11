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Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Политика
Путин расскажет президенту Египта о беседе с Асадом
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    Путин расскажет президенту Египта о беседе с Асадом

    14:36  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:52  11 Декабря 2017
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    Путин расскажет президенту Египта о беседе с Асадом

    Каир, 11 декабря. Президент России Владимир Путин сообщил, что хочет рассказать президенту Египта Абдул-Фаттаху Халил Ас-Сиси о состоявшейся беседе с сирийским лидером Башаром Асадом.

    «Готов подробно проинформировать о ситуации, которая сейчас на данный момент сложилась в Сирии. Хотел бы вас  проинформировать о беседе, которая состоялась с президентом Асадом»,  — цитирует Путина РИА Новости.

    Российский лидер отметил, что только что прилетел из САР. Путин также добавил, что посвятит Ас-Сиси в подробности общения не только с сирийским лидером Башаром Асадом, но и руководством Турции и Ирана.  

    Напомним, ранее во время встречи с Башаром Асадом Владимир Путин заявил, что надеется, что России совместно с Ираном и Турцией удастся вернуть Сирию к мирной жизни и запустить на территории ближневосточного государства политический процесс.

    Путин также объявил, что начинается вывод российской группировки войск из Сирии.  

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #египет #войска
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