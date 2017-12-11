Путин расскажет президенту Египта о беседе с Асадом

Каир, 11 декабря. Президент России Владимир Путин сообщил, что хочет рассказать президенту Египта Абдул-Фаттаху Халил Ас-Сиси о состоявшейся беседе с сирийским лидером Башаром Асадом.

«Готов подробно проинформировать о ситуации, которая сейчас на данный момент сложилась в Сирии. Хотел бы вас проинформировать о беседе, которая состоялась с президентом Асадом», — цитирует Путина РИА Новости.

Российский лидер отметил, что только что прилетел из САР. Путин также добавил, что посвятит Ас-Сиси в подробности общения не только с сирийским лидером Башаром Асадом, но и руководством Турции и Ирана.

Напомним, ранее во время встречи с Башаром Асадом Владимир Путин заявил, что надеется, что России совместно с Ираном и Турцией удастся вернуть Сирию к мирной жизни и запустить на территории ближневосточного государства политический процесс.

Путин также объявил, что начинается вывод российской группировки войск из Сирии.