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Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Политика
Сенатор о выводе войск из Сирии: Заявление Путина — знаковое событие в истории нашей армии
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    Сенатор о выводе войск из Сирии: Заявление Путина — знаковое событие в истории нашей армии

    14:40  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:43  11 Декабря 2017
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    Сенатор о выводе войск из Сирии: заявление Путина — знаковое событие в истории нашей армии

    Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил вернуть из Сирийской Арабской Республики (САР) значительную часть российского воинского контингента. С таким заявлением он выступил на российской военной авиабазе в Хмеймиме, выступая перед российскими военными. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — сказал глава государства.

    Верховный главнокомандующий на передовой

    Сенатор о выводе войск из Сирии: заявление Путина — знаковое событие в истории нашей армии

    Член Совета Федерации, сенатор Виктор Озеров в комментарии ФАН прокомментировал вывод значительной части российской группировки из Сирии.

    «Для всех наших военнослужащих, не только, кто сейчас в Сирии, но и для тех, кто служит в Вооруженных силах страны, такое внимание Верховного главнокомандующего, который в свое время обратился в Совет Федерации о даче согласия на использование ВС, это очень почетно и приятно. Я думаю, что заявление Путина на авиабазе в Хмеймиме — знаковое событие в истории нашей армии. Верховный главнокомандующий на передовой лично присутствует и отдает команду о выводе победителей с сирийской земли.

    Вместе с тем, конечно, для сирийского народа, всего мирового сообщества и, прежде всего, недобитых террористов должны быть услышаны слова президента о том, что та группировка наших войск, которая остается и в Тартусе, и в Хмеймиме, всегда готова к тому, чтобы террористов уничтожать до последнего. Кроме того, Путин не просто подтвердил, что мы выводит часть войск, мы создали условия для политического поствоенного устройства Сирии. И ООН должна способствовать миру и оценить тот вклад, который внесла Россия», — резюмировал Виктор Озеров.

    Напомним, Российская Федерация является единственной страной, которая откликнулась на просьбу официального Дамаска и помогла уничтожить боевиков «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) на территории Сирии.

    Отметим, что за два года военной операции в Сирии Сирийской арабской армии при активной поддержке ВКС РФ удалось освободить Алеппо, древнюю Пальмиру, уничтожить крупный анклав террористов в Акербате, деблокировать Дейр-эз-Зор, который долгие годы находился в осаде и разгромить боевиков ИГ1 в долине реки Евфрат.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Илья Муромский
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    #путин #россия #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил
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