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Косачев: Решение о выводе российских военных принималось с властями Сирии
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    Косачев: Решение о выводе российских военных принималось с властями Сирии

    14:29  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:29  11 Декабря 2017
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    Косачев: Решение о выводе российских военных принималось с властями Сирии

    Москва, 11 декабря. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение о выводе российской группировки военных из Сирии. Приказ об этом сегодня лично отдал президент РФ Владимир Путин, прибыв на российскую авиабазу «Хмеймим».

    «Решение о выводе группировки РФ легитимно, принято вместе с властями Сирии», — подчеркнул сенатор.

    Напомним, операция ВКС РФ в Сирии была начата в сентябре 2015 года. Российские войска совместно с Сирийской арабской армией боролись с террористами «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).  На сегодняшний день, по данным Генштаба ВС России, в Сирии нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГ. 

    Сегодня выступая перед российскими военными, Владимир Путин отметил, что «страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом».

    Президент также уточнил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два российских пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. Продолжит работу и российский центр по примирению враждующих сторон.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #косачев #вкс рф #российские военные
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