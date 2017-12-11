Косачев: Решение о выводе российских военных принималось с властями Сирии

Москва, 11 декабря. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал решение о выводе российской группировки военных из Сирии. Приказ об этом сегодня лично отдал президент РФ Владимир Путин, прибыв на российскую авиабазу «Хмеймим».

«Решение о выводе группировки РФ легитимно, принято вместе с властями Сирии», — подчеркнул сенатор.

Напомним, операция ВКС РФ в Сирии была начата в сентябре 2015 года. Российские войска совместно с Сирийской арабской армией боролись с террористами «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). На сегодняшний день, по данным Генштаба ВС России, в Сирии нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГ.

Сегодня выступая перед российскими военными, Владимир Путин отметил, что «страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом».

Президент также уточнил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два российских пункта базирования: в Тартусе и Хмеймиме. Продолжит работу и российский центр по примирению враждующих сторон.

1 Организация запрещена на территории РФ.