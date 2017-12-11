Экс-лидер «Новороссии» раскритиковал демонстрацию в Москве фильма об «Айдаре»

Продолжается скандал вокруг срыва показа в Москве фильма польского режиссера Беаты Бубенец «Полет пули» о событиях в Донбассе, который демонстрировался в рамках кинофестиваля «Артдокфест». Накануне активисты сорвали второй показ картины, несколько человек были задержаны, им грозит административное наказание. В то же время организатор протестов — лидер движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) — подал заявление в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против самих организаторов фестиваля за попытку показать фильм, в котором, по версии активистов, героизируются члены украинских националистических организаций. Горечь от того, что в Москве показывают фильмы, прославляющие украинские националистические батальоны, испытывает экс-депутат Верховной рады Украины, бывший спикер парламента «Новороссии» Олег Царев.

«Мне чрезвычайно грустно, что все оказалось в такой ситуации, — отметил Олег Царев в комментарии Федеральному агентству новостей. — Горько, что прошло три года, а жители Донбасса по-прежнему погибают от обстрелов. Грустно, что республики Донбасса сейчас не знают, в каком направлении они будут двигаться — в сторону Украины или в сторону России. Грустно, что в Москве показывают такие фильмы, хотя были все предпосылки, чтобы мы сейчас показывали фильмы о доблести ополченцев, которые спасали Донбасс, но уже в Киеве. А вместо этого показывают фильмы про «Айдар» в Москве. Поэтому ничего кроме грусти у меня все эти сообщения не вызывают».

Ранее глава движения SERB Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что требует наказать организаторов фестиваля за «разжигание межнациональной розни и ненависти». По словам Бекетова, ему вместе со сторонниками удалось сорвать показ «пробандеровского фильма».

Накануне полиция задержала четырех участников акции, на задержанных, в том числе на Бекетова, составлены административные протоколы. Организаторы показа и некоторые зрители обратились с заявлениями в полицию, сотрудники МВД начали проверку.

Фильм Беаты Бубенец «Полет пули» — это снятая одним кадром полуторачасовая хроника из жизни украинского добровольческого батальона «Айдар», который участвует в боевых действиях на востоке Украины. В частности, в фильме присутствует эпизод допроса человека, которого украинские бойцы подозревают в сотрудничестве с республиками Донбасса. По неподтвержденной информации, позже этот человек погиб.

На фестивале «Артдокфест» должны были состояться два показа «Полета пули» — в субботу, 9 декабря, и воскресенье, 10 декабря. 9 декабря во время показа к Бубенец и президенту кинофестиваля Виталию Манскому подошли несколько активистов, которые заявили, что выступают против показа фильма, поскольку у них есть информация, что бойцы «Айдара» причастны к убийствам и изнасилованиям мирных жителей. Активисты предупредили Манского и Бубенец, что не допустят показа фильма 10 декабря.

В воскресенье в зал во время показа ворвались несколько человек, которые загородили экран и заявили, что показа «фильма против русских» не будет. Активисты также разлили в зале некую «пахучую жидкость». Через некоторое время их вывели из зала сотрудники полиции, однако второй показ фильма Бубенец так и не состоялся.

Фестиваль «Артдокфест-2017» проходит в Москве с 6 по 12 декабря. Ранее организаторы отменили показ украинского фильма о войне в Донбассе.