Президент России Владимир Путин зафиксировал победу РФ над террористами в Сирии своим заявлением о выводе большей части вооруженного контингента из союзного государства, об этом в программе «60 минут» на телеканале «Россия» заявил директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

Присутствующие в студии политические деятели и эксперты обсуждали многочисленные публикации западных СМИ, которые приписывают победу над ИГ1 (запрещено в РФ) США и коалиции. Исаев высказал мнение, что своим заявлением Путин всему миру показал, благодаря чьим стараниям удалось практически полностью уничтожить терроризм в Сирии.

«Путин фиксирует нашу победу, действительно, это так», — сказал эксперт.

При этом Исаев предупредил, что США попытаются воспользоваться нестабильностью в государствах Ближнего Востока, чтобы перебазировать террористов в другие страны.

«На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки запустили один из базовых козырей относительно Иерусалима. И хаос на Ближнем Востоке руками Соединенных Штатов будет поддерживаться. Разумеется, террористические и полутеррористические [группировки] сейчас воспрянут, и этот хаос продолжится», — предупредил Никита Исаев.

Владимир Путин сегодня побывал с визитом на военной базе в сирийском Хмеймиме и отдал распоряжение сократить количество российских войск, присутствующих в Сирии. Именно благодаря помощи РФ сирийскому руководству удалось удержать государство от распада и добиться колоссальных успехов в борьбе с международным терроризмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)