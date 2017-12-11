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Алибасов объявил о скорой свадьбе с известной писательницей
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    Алибасов объявил о скорой свадьбе с известной писательницей

    15:15  11 Декабря 2017  /обновлено: 15:15  11 Декабря 2017
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    Алибасов объявил о скорой свадьбе с известной писательницей

    Москва, 11 декабря. 70-летний продюсер Бари Алибасов объявил о скорой свадьбе с известной писательницей Леной Лениной.

    По словам продюсера, регистрация брака произойдет в ближайшее время. Он добавил, что невеста готова пойти на такой шаг.

    «Хватит болтаться, — цитирует Алибасова «Ридус». — Я на пенсии, группа «На-На» работают без меня успешно. Они уже полгода гастролируют, 1820 концертов в месяц. Они во мне не нуждаются, все хорошо. Надо устраивать свою жизнь».

    Он обратил внимание, что хотел бы отпраздновать свадьбу на Лазурном берегу. По предположениям продюсера, они отметят начало семейной жизни после новогодних праздников.

    Алибасов объявил о скорой свадьбе с известной писательницей

    По данным «Википедии», это будет уже седьмой брак 70-летнего Алибасова.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #свадьба #алибасов #ленина
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