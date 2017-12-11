От Дамаска до Хасаки: в Сирии началось масштабное восстановление инфраструктуры

После разгрома «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом ФР) при поддержке ВКС РФ в Сирии началась масштабные работы по восстановлению страны. Премьер-министр САР Имад Хамис подтвердил приверженность правительства республики восстановлению возвращенных территорий, обеспечению жителей всем необходимым для нормальной жизни, а также установлению планов инвестиций и развитию в стране. Председатель правительства озвучил позицию правительства во время встречи с главами кабмина.

Говорить о сроках восстановления, как экономического сектора, так и инфраструктуры сегодня рано, считает директор и координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что в первую очередь в стране необходимо восстановить нефтегазовый и сектор и мелкие предприятия, что позволит обеспечить работой сирийцев.

«В Сирии идет процесс интенсивного восстановления. Озвученные экспертами 200 млрд долларов — это сумма на восстановление по самым скромным подсчетам. Говорить о сроках восстановления как экономического, так и инфраструктуры, абсолютно рано. Суммы, которые фигурируют, больше умозрительные. Разрушения инфраструктуры носили системный характер: этим занимались и экстремисты, и представители возглавляемой США международной коалиции, — комментирует для ФАН Дмитрий Егорченков. — Мы понимаем, как осуществлялось взятие Ракки — большого и серьезного города. Вспомним заявление МИД РФ, сделанное на днях, о том, что Рака уничтожалась вместе с жителями. Это не фигура речи, это фактическое объяснения того, как осуществлялись бомбардировки города. Таких населенных пунктов в Сирии очень много».

По мнению премьер-министра Имада Хамиса, Сирия достаточно сильна, чтобы восстановить разрушенное за годы войны. Также на встрече главы кабмина и премьер обсудили меры, направленные на поддержку инвесторов, готовых развивать экономические и социальные проекты в Сирии. Как отмечают местные СМИ, процесс «перезагрузки» страны действительно идет полным ходом. В Латакии в норму приходит торговля, в Хомсе восстановлена и открыта крупнейшая в городе пекарня, запускается железнодорожное сообщение между регионами, что позволяет перемещаться по стране не только населению, но и доставлять в провинции необходимые ресурсы. Исторические памятники, которыми так богата страна, сегодня помогает восстанавливать Фонд Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Этот фонд также помогает детям-сиротам и детям, пострадавшим от войны.

Эксперт ФАН Дмитрий Егорченков озвучил свое мнение по приоритетным направлениям восстановления страны.

«Думаю, что в первую очередь будут восстанавливать нефтегазовую инфраструктуру, это один из источников дохода. Потихоньку будет восстановлена социальная инфраструктура, что позволит нормализовать жизнь простых сирийцев. Это важная часть, в том числе и политической программы Башара Асада и нынешнего правительства, — считает собеседник ФАН Дмитрий Егорченков. — Речь идет об элеваторах, водопроводе, канализации и так далее. Конечно, необходимо восстанавливать и другие объекты, но вероятнее всего это будет сделано путем льготного кредитования. В Сирии был довольно высок уровень производящего мелкого и среднего бизнеса. Было бы целесообразно обеспечить длительными кредитами население на восстановление мелких производств, которые смогут дать работу подавляющему числу граждан страны».

Эксперт также напомнил, что больше всего пострадали в войне предприятия Алеппо.

«Промышленные предприятия не просто уничтожались, а демонтировались и вывозились за пределы страны, а затем продавались. Мы говорим о всевозможном оборудовании, станках… больше всего от этого пострадала провинция Алеппо, поскольку именно ее административный центр – город Алеппо всегда являлся промышленным центром Сирии», — говорит Егорченков.

Ранее появилась информация о том, что ряд российских государственных компаний выразил готовность принять участие в восстановлении Сирии после войны. Наряду с Россией в скорейшем подъеме Сирии заинтересован и Китай. Откуда точно будет поступать финансирование, как отмечает Егорченков, пока не очевидно. А пока, от Дамаска до северо-восточной Хасаки идет восстановление уничтоженной в войне инфраструктуры.

«Конечно, будут помогать и различные международные структуры и игроки. В каких объемах и на каких условиях, пока не ясно. Все это станет предметом торга, в том числе и по поствоенному урегулированию в стране, — говорит эксперт ФАН. — Были новости о том, что иранским компаниям на сирийском рынке будут даны дополнительные привилегии. Разговор идет о том, чтобы все, кто участвовал в сохранении Сирии как единого государства, получили такие привилегии, и Россия, и Китай».

1 Организация запрещена на территории РФ.