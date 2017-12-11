Саакашвили в суде объявил себя военнопленным

Киев, 11 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Печерском районном суде Киева заявил, что считает себя военнопленным.

«Я считаю себя пленником, военнопленным, а не задержанным», — объявил Саакашвили в ходе судебного заседания.

Саакашвили доставлен в Печерский районный суд для избрания меры пресечения. Здание суда охраняют более тысячи сотрудников полиции. Перед началом заседания сторонники экс-губернатора Одесской области пытались прорваться в здание суда, однако полиция оттеснила протестующих.

Напомним, 8 декабря украинские правоохранители задержали Саакашвили по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине. В следственном изоляторе Саакашвили объявил голодовку.