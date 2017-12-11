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Политика
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Украина
Саакашвили в суде объявил себя военнопленным
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    Саакашвили в суде объявил себя военнопленным

    14:17  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:17  11 Декабря 2017
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    Саакашвили в суде объявил себя военнопленным

    Киев, 11 декабря. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Печерском районном суде Киева заявил, что считает себя военнопленным.

    «Я считаю себя пленником, военнопленным, а не задержанным», — объявил Саакашвили в ходе судебного заседания.

    Саакашвили доставлен в Печерский районный суд для избрания меры пресечения. Здание суда охраняют более тысячи сотрудников полиции. Перед началом заседания сторонники экс-губернатора Одесской области пытались прорваться в здание суда, однако полиция оттеснила протестующих.

    Напомним, 8 декабря украинские правоохранители задержали Саакашвили по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине. В следственном изоляторе Саакашвили объявил голодовку.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #саакашвили
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