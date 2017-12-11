Владислав Шурыгин: Борьба с террористами в Сирии еще не закончена

Завершение 2017 года выдалось щедрым на победы.

6 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину о том, что все бандформирования «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) на территории Сирии уничтожены.

Пока российские ВКС гоняли бомбами исламистов по Сирии, Соединенные Штаты, по словам их президента Дональда Трампа, победили сразу в двух Мировых войнах, попутно «поставив коммунизм на колени». Через некоторое время в США сообразили, что среди поверженных Трампом противников почему-то забыты террористы, и немедленно исправили эту досадную оплошность.

Сезон побед

«Коалиция США, а не Российская Федерация или сирийский режим, является единственной силой, достигшей значительного прогресса в борьбе с ИГ!» — объявил представитель Пентагона. Заодно американским военным ведомством была озвучена мысль, что российские ВКС и правительственные войска в Сирии осуществили «лишь небольшую часть операций против ИГ».

Премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Хайдер аль-Абади также заявил о победном завершении войны против ИГ1, в честь чего 10 декабря в Багдаде прошел военный парад. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Ирак с одержанной победой, не забыв напомнить, что королевские ВВС нанесли 1350 авиаударов по позициям боевиков. Мол, «мы тоже пахали, ай да мы!»

Украина в суровой и бескомпромиссной борьбе победила Михаила Саакашвили, причем, если верить Саакашвили, вопреки самой Украине. Одновременно Международный олимпийский комитет и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан победили здравый смысл.

Первый объявил об отстранении сборной России от Зимних Олимпийских игр-2018, а второй обвинил Россию в присвоении победы над ИГ. После чего глава МИД Франции уточнил: «С определенным запозданием российские военные пришли на помощь силам Башара Асада и в конечном счете добились освобождения Дейр-эз-Зора». И все. Больше русские в Сирии ничего не делали. Только «определенно запаздывали» и освобождали Дейр-эз-Зор. То ли дело, надо полагать, Франция!..

В свою очередь, МО России отметило, что довольно странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении Россией победы над ИГ: «В том, что ИГ сегодня разгромлено в Сирии, — заслуга прежде всего сирийского руководства и правительственных войск. При поддержке ВКС России сирийская армия освободила от террористов ИГ сотни населенных пунктов и вернула под контроль легитимного руководства практически всю территорию страны. Все это время международная коалиция была сосредоточена на противодействии сирийским правительственным войскам — вплоть до прямых бомбардировок их позиций в том же Дейр-Эз-Зоре».

В Минобороны РФ объявили, что за три года своего существования возглавляемая США коалиция только недавно смогла добиться первого «успеха» в борьбе с ИГ в Сирии, если под «результатом» понимать уничтожение массированными бомбардировками Ракки вместе с мирными жителями.

Не осталась в стороне от дискуссии и официальный представитель МИД России Мария Захарова, написавшая на своей странице в фейсбуке: «Западные партнеры последние несколько дней делают заявления о том, что это не Россия, а они, коалиция, одержали победу над ИГ в Сирии… Собственность нашу в Штатах захватили, медали Сочинской Олимпиады отняли, теперь военные достижения решили скапитализдить?»

Закончила свою ремарку представитель МИД так: «Господа, перестаньте! Ваши достижения — это Ирак, Ливия и Афганистан. Вот ими и гордитесь».

Работать, работать и еще раз работать!

Давно известно, что у победы тысяча отцов, а поражение всегда сирота. Прокомментировать ситуацию Федеральное агентство новостей попросило военного публициста и обозревателя, постоянного члена «Изборского клуба» Владислава Шурыгина.

— Владислав Владиславович, ИГ в Сирии действительно разгромлено?

— Чтобы ответить на этот вопрос, следует понимать, что из себя представляет контртеррористическая кампания. Де-факто она включает в себя три этапа. Первый этап — войсковая операция по ликвидации анклавов, контролируемых террористами. Нечто похожее мы проходили в Чечне, начиная с 1999 по начало 2000 годов.

— А второй этап?..

— Он как раз основной и самый длительный. Второй этап — это операция по ликвидации бандформирований и бандподполья. Это ситуация, когда террористы уже не контролируют полностью какие-то анклавы, но все еще активно действуют на определенных территориях. Соответственно, второй этап — это энергичная «зачистка». Этот этап мы проходили на Кавказе примерно с 2001 по 2010 годы. В случае успешного завершения второго этапа наступает третий — уничтожение отдельных уцелевших ячеек террористов.

— Надо полагать, что первый этап Россия в Сирии одолела?

— Да, на текущий момент первый этап контртеррористической операции, занявший 2015–17 годы, нами в Сирии успешно завершен. Так что, с этой точки зрения, ИГ, безусловно, разгромлено, благо у игиловцев на территории Сирии не осталось подконтрольных им анклавов. Ко второму этапу контртеррористической операции мы только приступаем, поэтому ни о каком немедленном уходе российского контингента из Сирии речи не идет и идти не может. Тем более что у игиловцев все еще остается немалое количество бенефициаров, заинтересованных в организации рецидивов террористического квазигосударства. Что же до третьего этапа, то о нем сейчас говорить просто преждевременно.

— Чем вызвана нервная реакция Запада на российское сообщение о разгроме ИГ в Сирии?

— Во-первых, как я уже говорил, у ИГ остается немалое количество бенефициаров, включая и тех, кто проживает в Штатах и в Западной Европе. Во-вторых, все минувшие годы американцам и европейцам, официально принимавшим участие в борьбе с «Исламским государством», похвастаться особо было нечем. Фигурально выражаясь, действия этой коалиции описывались фразой «Шел третий год столетней войны».

Читайте также: Алексей Леонков о разгроме боевиков ИГ в Сирии: Команды «отбой» не было

На этом фоне российская энергия, российский натиск и соответствующий этим усилиям результат, разумеется, смотрятся более выигрышно. Признать это означает для Запада потерю лица. Отсюда и реакция, периодически скатывающаяся в откровенную истерику.

— Американские заявления о том, что ИГ побеждено именно западной коалицией, ответные выступления с российской стороны… Все это выглядит как некий дипломатический ритуал. Нужно ли нашим МО и МИД тратить время на опровержение обвинений в присвоении победы над ИГ?

— Следует понимать, что это вопрос госпрестижа. Попытки промолчать или уклониться от дискуссии будут расценены как слабость. Посему копья в борьбе за звание победителя будут ломаться нещадно. Другое дело, что нам самим следует адекватно оценивать наши достижения в Сирии. Да, первый этап пройден. Но предстоят еще два. Так что — работать, работать и еще раз работать.

Читайте также: Иерусалим на хвосте у Израиля: Роман Носиков о смысле хулиганства Трампа

— И чем больше будет положительных результатов российской деятельности в Сирии, тем нагляднее будет понятно, кто на самом деле является победителем, а кто лишь старается им казаться?

— Именно так.

1 Организация запрещена на территории РФ.