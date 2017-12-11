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Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Политика
«Исключение из протокола»: ас-Сиси лично встретил Путина в аэропорту Каира
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    «Исключение из протокола»: ас-Сиси лично встретил Путина в аэропорту Каира

    14:21  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:21  11 Декабря 2017
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    «Исключение из протокола»: ас-Сиси лично встретил Путина в аэропорту Каира

    Каир, 11 декабря. Президент России Владимир Путин прибыл в понедельник с рабочим визитом в столицу Египта. В каирской воздушной гавани российского лидера встречал лично египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.

    Отмечается, что такое «исключение из протокола» глава Египта делает лишь для особо почетных гостей. Например, так было два года назад в ходе официального визита главы российского государства в Каир.

    Ас-Сиси встретил Путина на красной ковровой дорожке, ведущей к трапу президентского борта от самого входа в здание терминала аэропорта.

    «Исключение из протокола»: ас-Сиси лично встретил Путина в аэропорту Каира

    После этого Путин и ас-Сиси вместе на транспортном средстве направились во дворец Аль- Иттихадия, где состоится двусторонняя беседа. 

    Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в рамках визита Путина в Египет запланированы переговоры «по основным вопросам международной повестки дня». 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #египет
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