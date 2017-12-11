Это в стиле нашего президента: в Совфеде разъяснили смысл визита Путина в Сирию
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин прилетел на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где лично отдал приказ о начале вывода российской военной группировки.
По словам Владимира Путина, российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, проявили мужество, героизм и решительность и возвращаются домой с победой. «Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал Путин. Важность и политический смысл приказа президента Федеральному агентству новостей объяснил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Сенатор также подчеркнул, что мир в очередной раз стал свидетелем личной офицерской храбрости и решительности российского президента.
«Вывод группировки ВКС РФ из Сирии — это правильное, логичное решение, — отметил Клинцевич. — В свое время Совет Федерации дал президенту полномочия использовать российские вооруженные силы за пределами страны. Поставленную задачу — в данном случае ВКС РФ — блестяще выполнили, и решение президента об их выводе из Сирии вполне логично. Обращаю ваше внимание, что свой приказ он отдал там, где находятся наша группировка — на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Именно оттуда наши войска будут выведены точно в указанные сроки».
По словам Франца Клинцевича, в Сирии, безусловно, останется российский контингент, необходимый для функционирования военной базы.
«Но это уже другая задача и другие решения, — подчеркнул сенатор. — Оставшиеся в Сирии российские военные будут в первую очередь обеспечивать безопасность. Также они в любой момент окажут помощь сирийским властям, если там возникнет какой-либо рецидив в виде действий отдельных разрозненных групп террористов. Но свою задачу российские вооруженные силы в Сирии выполнили блестяще, о чем свидетельствует сегодняшний приказ президента России».
По словам первого зампреда комитета Совфеда по безопасности, сегодняшнее заявление президента РФ поставило точку в попытках США и их союзников умалить роль России в победе над терроризмом в Сирии.
«То, что наш президент сегодня, лично находясь в Сирии, принял такое решение, это очень важный политический момент, — отметил Клинцевич. — Владимир Путин, фактически, поставил точку, дезавуировав все заявления президента США и Пентагона, пытающихся умалить роль России в победе над терроризмом в Сирии. Президент своим сегодняшним присутствием в Сирии подтвердил главный постулат, для чего вводились войска в Сирию — террористические организации разгромлены, войска свою задачу выполнили и выводятся. Это очень важное политическое решение».
Сенатор напомнил, что ВКС РФ находились на сирийской территории абсолютно легитимно, по приглашению законного правительства Сирии, в отличие от США и их союзников, которые хозяйничали там, будучи незваными гостями.
Отметил собеседник ФАН и личное мужество Владимира Путина, посетившего Сирию, страну, которая пока отнюдь на самое спокойное место.
«Это связано с личными качествами Владимира Путина, прежде всего, как офицера, который, будучи и председателем правительства, и президентом страны, всегда посещал места боевых действий — и в Чечне, и в Дагестане, и в других горячих точках. Это давно известная норма — президент не боится. Тут есть еще одна составляющая. Это показывает, что Владимир Путин делает то, что не может сделать ни один другой президент. Он сказал, что война закончена, он сказал, что террористы разгромлены — и для того, чтобы в этом не было сомнений, — он лично посетил Сирию, встретился с военнослужащими, наградил участников операции боевыми орденами и принял решение о выводе войск. Это в стиле нашего президента, это стереотип его поведения, прежде всего, как российского офицера», — резюмировал Франц Клинцевич.