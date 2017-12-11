Это в стиле нашего президента: в Совфеде разъяснили смысл визита Путина в Сирию

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин прилетел на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, где лично отдал приказ о начале вывода российской военной группировки.

По словам Владимира Путина, российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, проявили мужество, героизм и решительность и возвращаются домой с победой. «Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал Путин. Важность и политический смысл приказа президента Федеральному агентству новостей объяснил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Сенатор также подчеркнул, что мир в очередной раз стал свидетелем личной офицерской храбрости и решительности российского президента.

«Вывод группировки ВКС РФ из Сирии — это правильное, логичное решение, — отметил Клинцевич. — В свое время Совет Федерации дал президенту полномочия использовать российские вооруженные силы за пределами страны. Поставленную задачу — в данном случае ВКС РФ — блестяще выполнили, и решение президента об их выводе из Сирии вполне логично. Обращаю ваше внимание, что свой приказ он отдал там, где находятся наша группировка — на авиабазе «Хмеймим» в Сирии. Именно оттуда наши войска будут выведены точно в указанные сроки».

По словам Франца Клинцевича, в Сирии, безусловно, останется российский контингент, необходимый для функционирования военной базы.

«Но это уже другая задача и другие решения, — подчеркнул сенатор. — Оставшиеся в Сирии российские военные будут в первую очередь обеспечивать безопасность. Также они в любой момент окажут помощь сирийским властям, если там возникнет какой-либо рецидив в виде действий отдельных разрозненных групп террористов. Но свою задачу российские вооруженные силы в Сирии выполнили блестяще, о чем свидетельствует сегодняшний приказ президента России».

По словам первого зампреда комитета Совфеда по безопасности, сегодняшнее заявление президента РФ поставило точку в попытках США и их союзников умалить роль России в победе над терроризмом в Сирии.

«То, что наш президент сегодня, лично находясь в Сирии, принял такое решение, это очень важный политический момент, — отметил Клинцевич. — Владимир Путин, фактически, поставил точку, дезавуировав все заявления президента США и Пентагона, пытающихся умалить роль России в победе над терроризмом в Сирии. Президент своим сегодняшним присутствием в Сирии подтвердил главный постулат, для чего вводились войска в Сирию — террористические организации разгромлены, войска свою задачу выполнили и выводятся. Это очень важное политическое решение».

Сенатор напомнил, что ВКС РФ находились на сирийской территории абсолютно легитимно, по приглашению законного правительства Сирии, в отличие от США и их союзников, которые хозяйничали там, будучи незваными гостями.

Отметил собеседник ФАН и личное мужество Владимира Путина, посетившего Сирию, страну, которая пока отнюдь на самое спокойное место.