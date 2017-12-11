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Россиян избавят от ночных баров в жилых домах
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    Россиян избавят от ночных баров в жилых домах

    14:53  11 Декабря 2017
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    Россиян избавят от ночных баров в жилых домах

    Москва, 11 декабря. В Госдуме предлагают разрешить наделить региональные власти правом закрывать ночные бары, работающие в жилых домах. Данная инициатива принадлежит депутату Александру Сидякину, который готовит соответствующий законопроект для внесения на рассмотрение парламентариев.

    Работу над документом планируется завершить до конца текущего года. Он предусматривает возможность введения ограничений для круглосуточных баров и кафе, которые продают алкоголь.

    По словам депутата, розничная продажа алкоголя в ночное время запрещена в магазинах, однако для баров и ресторанов сделано исключение, которое привело к тому, что «в регионах расплодились своего рода «наливайки» во дворах». Нетрезвые посетители таких заведений устраивают потасовки, чема мешают отдыху жителей, а зачастую и справляют нужду прямо на детских площадках.

    Для борьбы с нарушениями необходимо наделить региональные власти соответствующими полномочиями.

    «Тогда они могли бы запретить такие заведения, например, если у них вход со двора. Потому что не место рюмочным во дворе», — цитирует Сидякина «Парламентская газета».

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #алкоголь #бар
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