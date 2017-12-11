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Сирия: САА впервые за три года вошла в провинцию Идлиб
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    Сирия: САА впервые за три года вошла в провинцию Идлиб

    14:22  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:22  11 Декабря 2017
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    Сирия: САА впервые за три года вошла в провинцию Идлиб

    Хама, 11 декабря. Правительственные войска зачистили от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 город Аль-Мошериф на юге Идлиба.

    Сирийская арабская армия в ходе наступления на позиции боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) значительно продвинулась в северо-восточной Хаме и освободила от джихадистов ряд населенных пунктов. Военные источники отмечают, что армейцы впервые за три последних года перешли из Хамы в провинцию Идлиб и зачистили от исламистов город Аль-Мошериф.

    Отмечается, что передовые отряды САА установили контроль над высотой Балиль, а также над одноименным поселением в районе Аль-Закба. В приграничных районах зачищен населенный пункт Умм Хазим, сообщает источник.

    Сирия: САА впервые за три года вошла в провинцию Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #саа #идлиб #джебхат ан-нусра
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