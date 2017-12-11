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США не дождутся полного вывода войск РФ из Сирии — депутат Госдумы
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    США не дождутся полного вывода войск РФ из Сирии — депутат Госдумы

    14:08  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:08  11 Декабря 2017
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    США не дождутся полного вывода войск РФ из Сирии — депутат Госдумы

    США не дождутся полного вывода войск РФ из Сирии, об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Парламентарий также напомнил о мощном военном присутствии в РФ в союзной Сирии.

    «Извините, у нас там две военных базы, и покидать их мы не собираемся так, чтобы взяли и полностью ушли. Этого никто не дождется. Хотя этого многие хотят, например, американская коалиция, но этого не будет. Мы многое сделали, чтобы уничтожить ИГ1 (организация запрещена в РФ), и чтобы оно не распространялось. Я считаю, президент поступает абсолютно правильно, и в этой ситуации его можно только поддерживать», — заявил парламентарий.

    Напомним, Владимир Путин посетил военную базу в сирийском Хмеймиме. Там он отдал приказ вывести большую часть военного контингента РФ из Сирии.

    «Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — сказал глава государства.

    В 2015 году Россия откликнулась на просьбу законно избранного президента Башара Асада и приступила к уничтожению террористов в Сирии. Действия ВКС РФ привели к значительному усилению сирийской государственности, а также к практически полному уничтожению очага международного терроризма.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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