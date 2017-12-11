Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Весь мир
СМИ Египта на русском обратились к Путину с вопросом о возвращении туристов из РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ Египта на русском обратились к Путину с вопросом о возвращении туристов из РФ

    14:37  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:38  11 Декабря 2017
    690

    СМИ Египта на русском обратились к Путину с вопросом о возвращении туристов из РФ

    Каир, 11 декабря. Одно из наиболее популярных египетских изданий — газета «Аль-Йоум ас-Сабиа» — в понедельник разместило на передовице заголовок на русском языке с приветствием в адрес президента России Владимира Путина. Журналисты также обратились к российскому лидеру с волнующим многих египтян вопросом о том, когда будет восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Египтом. 

     «Господин президент России, добро пожаловать в Египет. Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?»  — говорилось в приветствии.

    Сама статья, написанная на арабском языке, была посвящена визиту президента России Владимира Путина в Египет и вероятным темам, которые российский лидер обсудит с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

    Напомним, лидеры России и Египта проводят встречу 11 декабря.

    Отметим, ранее сообщалось, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом может стать одной из тем переговоров Путина и ас-Сиси.  

    Прямое воздушное сообщение между странами было приостановлено в 2015 году, после того как над Синайским полуостровом произошла катастрофа самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. В результате теракта, ответственность за которой взяли на себя представители запрещенной в России организации ИГ1, погибли 224 человека — 219 из низ были гражданами России.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #египет #визит #газеты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть