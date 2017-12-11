СМИ Египта на русском обратились к Путину с вопросом о возвращении туристов из РФ

Каир, 11 декабря. Одно из наиболее популярных египетских изданий — газета «Аль-Йоум ас-Сабиа» — в понедельник разместило на передовице заголовок на русском языке с приветствием в адрес президента России Владимира Путина. Журналисты также обратились к российскому лидеру с волнующим многих египтян вопросом о том, когда будет восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Египтом.

«Господин президент России, добро пожаловать в Египет. Господин президент, когда российский туризм вернется в Египет?» — говорилось в приветствии.

Сама статья, написанная на арабском языке, была посвящена визиту президента России Владимира Путина в Египет и вероятным темам, которые российский лидер обсудит с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Напомним, лидеры России и Египта проводят встречу 11 декабря.

Отметим, ранее сообщалось, что возобновление авиасообщения между Россией и Египтом может стать одной из тем переговоров Путина и ас-Сиси.

Прямое воздушное сообщение между странами было приостановлено в 2015 году, после того как над Синайским полуостровом произошла катастрофа самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эль-Шейха в Петербург. В результате теракта, ответственность за которой взяли на себя представители запрещенной в России организации ИГ1, погибли 224 человека — 219 из низ были гражданами России.

1 Организация запрещена на территории РФ.