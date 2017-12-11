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Израиль не собирается поддерживать Украину в вопросе Крыма
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    Израиль не собирается поддерживать Украину в вопросе Крыма

    14:20  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:20  11 Декабря 2017
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    Израиль не стал вставать на сторону Киева в вопросе Крыма

    Иерусалим, 11 декабря. Израильская сторона не собирается поддерживать позицию властей Украины по Крыму. Об этом заявил журналистам заместитель гендиректора МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

    Как отметил дипломат, Иерусалим устроит любое решение, которое будет принято в рамках российско-украинских переговоров. При этом Киев неоднократно обращался к властям Израиля с просьбой встать на сторону Украины в крымском вопросе.

    «Если Москва и Киев договорятся, что Крым российский, то мы не против. До тех пор пока не будет достигнуто консенсуса, Израиль намерен придерживаться нейтральной позиции… Мы свою позицию, однако, менять не собираемся», — цитирует слова Бен-Цви издание «Известия».

    Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук признался в том, что у украинской стороны нет никакой стратегии по «возвращению» Крыма.

    Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #израиль #крым #рф
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