Израиль не собирается поддерживать Украину в вопросе Крыма

Иерусалим, 11 декабря. Израильская сторона не собирается поддерживать позицию властей Украины по Крыму. Об этом заявил журналистам заместитель гендиректора МИД Израиля Алекс Бен-Цви.

Как отметил дипломат, Иерусалим устроит любое решение, которое будет принято в рамках российско-украинских переговоров. При этом Киев неоднократно обращался к властям Израиля с просьбой встать на сторону Украины в крымском вопросе.

«Если Москва и Киев договорятся, что Крым российский, то мы не против. До тех пор пока не будет достигнуто консенсуса, Израиль намерен придерживаться нейтральной позиции… Мы свою позицию, однако, менять не собираемся», — цитирует слова Бен-Цви издание «Известия».

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук признался в том, что у украинской стороны нет никакой стратегии по «возвращению» Крыма.

Напомним, в 2014 году Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации.