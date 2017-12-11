Тука объяснил, почему Украина потеряла Крым

Киев, 11 декабря. Украина потеряла Крым, потому у Киева не было достаточно военных сил на два фронта, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

По данным Туки, весной 2014 года 80% сотрудников СБУ в Крыму перешли на сторону России.

«Там, где местная власть предала, мы потеряли Украину, — констатировал он. — Там, где местная власть дала отпор — мы Украину сохранили».

Он отметил, что российские военные по уровню подготовки были сильнее, чем военнослужащие ВСУ. Он убежден, что, если бы украинская армия попыталась силой вернуть полуостров, то у нее не хватило бы сил на Донбасс. Именно поэтому Украина потеряла Крым.