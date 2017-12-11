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Украина
Тука объяснил, почему Украина потеряла Крым
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    Тука объяснил, почему Украина потеряла Крым

    14:27  11 Декабря 2017  /обновлено: 14:27  11 Декабря 2017
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    Тука объяснил, почему Украина потеряла Крым

    Киев, 11 декабря. Украина потеряла Крым, потому у Киева не было достаточно военных сил на два фронта, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

    По данным Туки, весной 2014 года 80% сотрудников СБУ в Крыму перешли на сторону России. 

    «Там, где местная власть предала, мы потеряли Украину, — констатировал он. — Там, где местная власть дала отпор — мы Украину сохранили».

    Он отметил, что российские военные по уровню подготовки были сильнее, чем военнослужащие ВСУ. Он убежден, что, если бы украинская армия попыталась силой вернуть полуостров, то у нее не хватило бы сил на Донбасс. Именно поэтому Украина потеряла Крым.

    Тука объяснил, почему Украина потеряла Крым

    «Если бы мы тогда встряли, я уверен, у нас не хватило бы сил еще выдержать удар на востоке», — считает Тука. По его мнению, у ВСУ в 2014 году просто не хватило бы сил на два фронта, передает «Главред».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #всу #украина #крым #тука
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