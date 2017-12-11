Путин на встрече с Асадом: Надеюсь нам с Ираном и Турцией удастся наладить мир в Сирии

Хмеймим, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил лидеру Сирии Башару Асаду, что обсудит с главами Египта и Турции пути урегулирования в САР.

«У меня сейчас будет возможность поговорить об этом в Каире с президентом Египта, а чуть позже – с президентом Турции», — сказал Путин.

В ходе встречи Путин также выразил надежду, что России вместе с Ираном и Турцией удастся наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии.

Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ лично прибыл на российскую авиабазу «Хмеймим», чтобы отдать приказ начать вывод российской группировки военных из САР.

Выступая перед военнослужащими на авиабазе, Путин заявил, что ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу в арабской республике.