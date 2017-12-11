Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии — Песков
Новости Сирии
Путин на встрече с Асадом: Надеюсь нам с Ираном и Турцией удастся наладить мир в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин на встрече с Асадом: Надеюсь нам с Ираном и Турцией удастся наладить мир в Сирии

    13:55  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:56  11 Декабря 2017
    498

    Путин на встрече с Асадом: Надеюсь нам с Ираном и Турцией удастся наладить мир в Сирии

    Хмеймим, 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин сообщил лидеру Сирии Башару Асаду, что обсудит с главами Египта и Турции пути урегулирования в САР.

    «У меня сейчас будет возможность поговорить об этом в Каире с президентом Египта, а чуть позже – с президентом Турции», — сказал Путин.

    В ходе встречи Путин также выразил надежду, что России вместе с Ираном и Турцией удастся наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии.

    Как сообщалось ранее, сегодня президент РФ лично прибыл на российскую авиабазу «Хмеймим», чтобы отдать приказ начать вывод российской группировки военных из САР.

    Выступая перед военнослужащими на авиабазе, Путин заявил, что ВКС РФ блестяще выполнили свою задачу в арабской республике.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #асад
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть